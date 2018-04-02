英媒爆料称脸书事先对数据泄露隐患知情 但未采取保护措施

英媒称，根据英国《金融时报》看到的文件，脸书曾被告知，一款应用软件可能会把用户数据出售给第三方。该应用软件正是此次大规模数据泄露事件的焦点。这引出了关于脸书如何保护用户数据的新问题。
据英国《金融时报》网站3月30日报道，脸书曾收到该款调查性应用软件第二版的条款和条件文件，正是该应用软件收集用户数据并泄露给了数据分析公司剑桥分析。剑桥分析的一名前雇员、后来出面揭发的克里斯·怀利表示，这些条款和条件与脸书自己平台的政策相抵触。
报道称，但是，脸书使用一个自动程序来接受更新，因此其员工可能都没看到该应用软件的新政策，其中写明了它可能会向第三方出售和传输数据。
经过脸书审核的该应用软件第一版政策与此相反：据脸书表示，该应用软件自称是一款“研究程序”，并称“用户将得知这些数据将得到谨慎保护，永远不会被用于商业用途”。
报道称，但是，英国《金融时报》看到了由开发该应用软件的学者亚历山大·科根提交给脸书的文件的复印件。通过该应用软件收集的数据被传给了剑桥分析，曾经收集了多达5000万用户的信息。
在该文件中，科根的全球科学研究公司列出了条款和条件，其中要求用户允许其收集信息，包括用户的点赞、状态更新及脸书上好友的信息。条款称，该公司将有权“对你发表的内容和数据进行编辑、复制、传播、发布、传输、加入或并入其他数据库、出售、授权……以及归档”。
怀利在接受英国《金融时报》采访时称脸书“实际上没有采取任何措施来保护数据”，并称这些条款和条件引出了一个问题：脸书为何允许这样一款明确违反其规定的应用软件在其平台上发布？
“当时有很多应用软件都在收集大量数据——包括从用户的朋友关系网收集的数据——而脸书并没有主动询问或调查数据去向，”他表示，“对于脸书来说，这是一个关乎其存在属性的问题：他们想成为数据收集公司，还是想成为用户社区？”
脸书表示，2014年科根收集数据时，它的政策禁止应用软件开发者出售、授权或购买从脸书或其服务获得的任何数据。相关条款和条件还禁止应用软件将数据传输给“任何广告网络、数据代理机构或其他广告或商业性相关服务”。
科根向英国《金融时报》表示，他对被指控违反脸书政策感到“惊讶”。“我不知道哪个应用软件的服务条款和隐私政策符合脸书所说的它的隐私政策，”他说，“如果他们真的在乎，那么为什么不采取行动加以落实呢？”
报道称，在英国议会“数字化、文化、媒体和体育委员会”29日公布的其他文件中，科根的全球科学研究公司明确指出，它按照脸书旧的服务条款运作，如果依据2015年生效的针对所有应用软件的新政策，他就无法收集数据。怀利提交给该委员会的文件，包括全球科学研究公司与剑桥分析母公司战略通信实验室于2014年6月达成的一份协议。在那之前脸书宣布了针对新闻应用软件的政策变更，但给已有的应用软件一年的调整期。
脸书首席执行官马克·扎克伯格上周表示，他的公司“犯了错误”。“还有很多事情要做，我们需要站出来做这些事，”他说。在被爆料之前，脸书已着手收紧了与应用软件开发者相关的规则，包括实施一套更全面的应用软件审查流程。
扎克伯格表示，2015年《卫报》告诉脸书科根把数据分享给了剑桥分析时，脸书便禁止了该应用软件，并要求双方“正式证实他们已删除所有不当获取的数据”。
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