美国会报告揭示美常用药价涨幅是通胀率10倍

英媒称，一份新报告称，最常用品牌药物的价格在过去5年的涨幅是通胀成本的近10倍。
据英国《每日邮报》网站3月27日报道，据26日公布的一份国会报告说，在20种最常开给美国老年人的处方药中，有近1/3在2012-2017年之间涨价幅度超过100%。
药价涨幅最大的是治疗胸痛的药物硝酸甘油，每片价格从大约0.20美元上涨到1.14美元，涨幅达477%。
民主党议员一直在推动一项允许医疗保险协商药价的政策，据他们认为这将为政府节省数十亿美元。
虽然共和党人大多数反对这样的政策，但美国总统特朗普表示，政府今年的主要目标之一是把药价降下来。
这份报告说：“飞涨的药价仍然是患者和决策者关注的重点。”
报告说：“过去10年，药价大幅上涨已经成为推升美国医保费用的主要因素——专家预计这一趋势将继续快速发展。”
该报告研究了联邦医疗保险处方药保险部分（简称Part D）中20种最常用处方药在2012-2017年的价格，并发现这些药的价格年均上涨12%。
虽然在这5年里这20种药物的处方量减少了4800万份，但这些处方药的总收入增加了超过85亿美元。
在5年里，20种药物中有6种涨价幅度超过100%，另有12种涨价幅度超过50%。
涨幅最大的是硝酸甘油，为477%；涨幅最小的是带状疱疹疫苗Zostavax，为31%。
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