美“通俄门”调查现新进展：特朗普助手被证密会俄前官员

外媒称，特别检察官罗伯特·米勒办公室提交的法庭记录显示，一名与特朗普总统的前高层竞选官员保罗·马纳福特和里克·盖茨共事过的俄罗斯前情报官员，在2016年美国总统竞选期间与盖茨联系过。
据路透社3月28日报道，盖茨与这位前情报官员——在3月27日晚提交的记录中被称为“人物A”——之间的联系意义重大，因为针对盖茨和马纳福特的刑事指控只与他们在2016年美国大选前在乌克兰的游说工作有关，而与他们在竞选期间的活动无关。
报道称，盖茨上月认罪，罪名是对联邦调查局撒谎和阴谋反对美国。他同意在米勒对于特朗普竞选团队是否与莫斯科有勾结的调查中给予配合。与此同时，马纳福特对米勒办公室提起的两项诉讼中的指控均不服罪。这些指控包括欺骗银行、虚报纳税申报单、阴谋反对美国、密谋洗钱，以及在他游说乌克兰前总统亚努科维奇的亲俄政府时未经注册成为外国代理人。
报道称，盖茨与这名前情报官员的联系披露在对世达律师事务所前律师亚历克斯·范德兹万的一份量刑文件中。他今年早些时候表示认罪，罪行是对联邦调查局撒谎。他将于4月3日接受审判。
检察官在量刑文件中说，盖茨和范德兹万与这名俄罗斯前情报官员有联系。这名情报官员2016年9月到10月也为马纳福特在乌克兰的游说公司工作。美国总统选举于2016年11月举行。
他们还说，当范德兹万接受特别检察官的询问时，他“承认自己知道”与俄罗斯联系之事，因为盖茨曾向他讲过此事。
另据美国《赫芬顿邮报》网站3月28日报道，过去一年，特朗普一直抱怨有关部门对他的总统竞选活动进行刑事调查只不过是一场“政治迫害”。但是现在，事实证明，特别检察官米勒可能真的发现了罪证。
米勒办公室的一份新的法庭文件显示，在2016年大选前的最后几个月，特朗普的竞选助手盖茨与一名俄罗斯前情报官员有过接触，且盖茨了解对方的背景。
前律师亚历克斯·范德兹万案件的判决备忘录写道：“据协助特别检察官办公室的联邦调查局探员判断，人物A与某俄罗斯情报机构有关联，且在2016年有过联系。”
报道称，特朗普总统一再质疑米勒调查的合法性，白宫新闻秘书桑德斯也全面否认特朗普或其竞选团队做过任何错误的事情。桑德斯说：“双方没有勾结，我们对此很有信心。”
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