冰岛比特币矿机大盗越狱飞往瑞典 与总理同一航班

英媒称，冰岛国家广播局18日说，一名涉嫌偷盗约600台电脑用于挖掘加密货币比特币的冰岛男子越狱，乘坐商业航班逃往瑞典。
据路透社4月18日报道，据冰岛国家广播局消息显示，当时，冰岛总理卡特琳·雅各布斯多蒂尔乘坐同一架航班，前往斯德哥尔摩与印度总理纳伦德拉·莫迪。报道没有说明消息来源。
报道称，这名逃犯2月2日因为涉嫌盗取电脑被捕，一同被捕的还有10人，当时冰岛警方说，这些盗取的电脑价值约2亿冰岛克朗（约合200万美元）。涉案金额之大，是冰岛历史上刑事案件中前所未有的。
冰岛国家广播局援引冰岛监狱和缓刑管理局局长帕尔·温克尔的话说，这名男子17日凌晨从一家看管非常松懈的监狱中逃出，当天上午登上冰岛航空公司飞往斯德哥尔摩的航班。
冰岛国家广播局说，这名盗窃嫌犯目前仍然在逃，冰岛警方已经请求瑞典方面协助抓捕。
瑞典国家警察部门发言人马琳·纳弗说：“瑞典警方跟其他欧洲国家一样，收到冰岛方面有关一名男子越狱的通知。”但是她拒绝进一步透露信息。
记者暂时联系不上冰岛监狱和缓刑管理局的官员。
报道称，被盗的电脑经过专门的程序编制，用于挖掘比特币。警方至今没有找到这些电脑的下落。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost