乌克兰总统宣布将退出独联体

乌克兰总统波罗申科12日表示，乌将正式退出独立国家联合体（独联体），并将关闭位于白俄罗斯明斯克的乌驻独联体总部各相应机构的代表处。
波罗申科是在当天举行的第十一届基辅安全论坛上作出这一表态的。他同时还责成乌政府重新审议独联体框架内签署的各项协议，研究其是否违背乌国家利益，以便在乌正式退出独联体时作相应处理。
乌克兰当局于2014年3月启动退出独联体进程。2014年3月16日，乌克兰克里米亚自治共和国通过全民公决，宣布“独立”并加入俄罗斯联邦。18日，俄总统普京同克里米亚代表签署条约，允许克里米亚以联邦主体身份加入俄罗斯联邦。乌克兰对此坚决反对。乌外交部随后表示，乌克兰不再担任独联体2014年轮值主席。
独联体成立于1991年12月，是由原苏联大多数共和国组成的地区多边合作组织，目前共有9名正式成员，分别为亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。乌克兰为独联体创始国，但由于议会未批准独联体宪章，一直作为独联体联系国，实际参与独联体事务。（新华社）
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