走味的威士忌？ 中国进口酒商忧心中美贸易战冲击

4月初烈酒经销商Daniel Taytslin将他的第一批美国Ragtime Rye威士忌引入上海，中国海关对这672瓶酒课征的进口关税是5%。
但他下一批从纽约输入的威士忌可能会贵上许多，因为随着中美贸易摩擦升高，中国准备对数百项美国产品加征25%关税，其中包括威士忌。
Taytslin及其他美国威士忌进口商指出，中美贸易冲突愈演愈烈，令小型贸易商及大型企业皆倍感担忧。一些业者已加紧让货物通关，以避开可能调高的关税。另外有些业者则称面临异常的通关滞延情况，他们担心这与贸易摩擦有关。
不确定性阴影笼罩了这个小众市场—去年进口到中国的美国威士忌总计仅价值890万美元，但更广泛来讲，在华美商担心的是，中美贸易摩擦可能对美国产品在中国市场造成重大打击。
据酒类饮品研究公司IWSR的最新数据，2016年中国整体这块市场的规模为6.115亿美元，而苏格兰威士忌几乎占到了全部份额。美国威士忌位居第二，但增长很快。
**焦虑，矛盾**
美国正计划对约1,300种中国的工业、科技、交通、和医药产品征收25%的关税。中国的金属零件厂商已经预警，有可能会关闭工厂，或向美国客户转嫁额外成本。
中国则予以回击，宣布计划对美国威士忌和约100种美国商品征收25%的关税，但还没有宣布从何时开始实施。中国已经针对一些美国商品上调了关税，包括水果和葡萄酒，以回应美国对进口钢铝产品征收关税。
Taytslin正在考虑将一些货物从上海的保税仓库中提出，提前缴纳进口税入关，以防止日后关税上调。
他也在盘算，未来是否将美国威士忌提高的成本转嫁给客户。
“我们现在面临关税可能调高，我要么得牺牲一些利润，维持定价不变，以保持竞争力，要么...就不得不提高售价。”
关税上调可能冲击规模较小但日益增长的精酿美国威士忌业，较知名品牌，像是Jack Daniels及Woodford Reserve威士忌酒商百富门(Brown-Forman)(BFb.N)也会受到影响。
百富门不予置评。
日本三得利集团掌控的Beam Suntory未立即发表评论。Beam Suntory拥有美国威士忌Jim Beam。
美国蒸馏酒协会本月在新闻稿指出，希望贸易争端找到迅速解决之道，以避免关税上调”伤害中国客户、其餐饮酒店业和美国威士忌出口商”。
**被海关扣留**
两位行业消息人士对路透说，部分装有美国威士忌的集装箱的通关时间比预期要长，令进口商担心这或许与关税问题上的僵局有关。
珠海爱特普斯商贸有限公司的商务总监梁顾国表示，有人告诉他装有至少一个美国主要威士忌品牌的一个集装箱被扣留在中国港口。该公司进口美国波本威士忌品牌Heaven Hill。
由于担心他自己的集装箱可能也被扣留，他通知中国客户可能不得不定量供应。
“我推测我的集装箱将滞留在港口，谁知道会滞留多久...所以我必须有所准备，”他说。
路透未能证实有关通关推迟的报导，也无法证实涉及到哪些品牌。上海和珠海拱北港口的海关官员称，与威士忌等美国产品相关的政策没有调整。
其他几位业界人士说，他们未曾遭遇过自家商品被卡在海关的情况。
美国一位威士忌业界人士说，他从中国同事口中听闻过通关推迟，但不清楚是否真有其事，抑或只是传闻。由于事件敏感，这位消息人士不愿具名。
“我们在等待另一只靴子落地，”这位人士说。
上海酒吧Senator Saloon的昏暗灯光下，调酒师Elephant Zhang和Jeremy Yang一边在音乐声中摇着经典威士忌鸡尾酒，一边对路透记者说，他们认为消费者将甩开涨价的烦恼。
“就像日本威士忌那样，”Yang说。近几年来日本威士忌因需求增长但供应有限，价格已经飙升。”喜欢某种酒的人，自然会付出更高的价钱。”（路透社）
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