印度火车站旅客因争执被推下铁轨 遭火车碾压身亡

据印度《经济时报》4月24日报道， 21日，印度孟买穆兰德火车站的一名旅客被推下铁轨，进站火车将其碾压后身亡。
4月21日，一名旅客在穆兰德火车站候车时与一男一女发生争执，随后两人将其推下站台，被进站火车碾压。接到报警后赶到现场的警察将其送往当地医院，抢救无效宣告死亡。
印度政府铁路警察库拉当地警方已立案侦查，并调取了案发时的多处监控录像。据警方消息，涉案男子年龄约35岁，身穿白色衬衫黑色长裤，身高约一米七，涉案女子大概30岁，身高约1米5。警方正在调查案发当时的争执原因，并且调查死者与犯罪嫌疑人是否认识以及其之间是否有矛盾。目前可以确定的是，犯罪嫌疑人是故意将死者推下铁轨的。
警方通过在死者身上发现的手机联系上了其家属。死者名为Deepak Patwa，生前在博维（Powai）经营铁器生意，事发前在该站准备搭乘火车。死者家属告诉警方不认识犯罪嫌疑人。
据监控显示，有一群女性走下通行天桥向死者站的地方走来。警方表示，目前还不知道这些女性是否和案件有联系，犯罪嫌疑人的作案动机也还未确定。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost