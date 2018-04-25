俄批美人权报告充斥陈词滥调 普京拟斥巨资改善民生

俄媒称，俄外交部4月23日表示，美国国务院发表的年度人权报告充斥着政治化的评估，对俄罗斯人权状况的评估也是如此。
据塔斯社4月23日报道，俄外交部称：“美国国务院4月20日发表的关于全球人权状况的年度报告与往年的报告一样，充斥着政治化的评估和意识形态化的陈词滥调。谈到俄罗斯，令人遗憾的是，我们认为华盛顿迄今还没有摆脱反俄的旧模式。关于俄罗斯的一章是带着负面成见编写的，并未考虑俄方在各种国际人权保护平台多次就俄联邦保障人权具体议题给出的有理有据的公开解释。”
俄外交部解释说，从美国的报告来看，“美国对各国的‘民主’程度给予武断评估，各国被描述为要么是主要的侵犯人权者，要么是走上改正道路者”。
“对人权状况的评估方式也相当无耻，甚至径直攻击主权国家的政府，”俄外交部接着说，“这种做法对俄方来说并不意外，因为它完全符合美国在人权领域采取的双重标准，评估取决于一国在多大程度上遵从华盛顿的外交政策。”
正如俄外交部所说，“报告的作者仍旧没有放弃旨在树立对俄负面态度、将俄视为‘主要人权破坏者’的手段”。
俄外交部强调，“为了增加这种论断的‘分量’，华盛顿在报告中使用了大部分是从往年报告复制而来的、千篇一律的指责模板，并为其拼凑‘事实’”。
俄外交部还提请注意另一个“能说明问题的”因素：“乌克兰人权状况恶化的责任实际上被转嫁到俄罗斯身上。”
俄外交部抨击称，报告对“美国的人权、民主和法治的糟糕状况”闭口不提，对美国根深蒂固的种族歧视、规模空前的极端组织活动、中情局虐囚、对本国及外国民众实施大规模窃听等种种严峻人权问题视而不见，“现在是美国当局认真处理国内这些紧迫问题的时候了”，别忙着“教导”别人。
另据俄罗斯连塔网4月23日报道，俄总统普京计划未来六年增加医疗、教育和基础设施支出10万亿卢布。
美国彭博新闻社称，普京将在5月7日总统就职典礼后签署总统令，宣布这一俄罗斯经济发展的新计划。
消息人士称，该总统令将为普京在国情咨文中宣布的提高民众生活水平的目标取得“决定性突破”。
消息人士认为，借助这些投资，俄当局希望在普京新的总统任期内刺激经济增长。
彭博新闻社称，这是俄罗斯自2012年以来最大规模的预算支出增长。
部分新增拨款将依靠减少国防等其他领域的支出来获得，另外还可能会加税。
普京在3月1日发表的国情咨文中提到俄罗斯经济现代化的目标。总统表示，在未来六年内，俄罗斯将加大对教育、医疗、基础设施和城市环境领域的投入；俄罗斯应跻身全球前五大经济体之列，人均国内生产总值到2025年应增至现在的1.5倍。
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