美媒披露“通俄门”调查新证词：特朗普团队曾与俄建秘密渠道

美媒称，特别检察官罗伯特·米勒的“通俄门”调查在3月初推出一名证人——乔治·纳德，此人证实黑水公司创始人埃里克·普林斯（在作为“非官方特使”时）的确在2017年1月企图在特朗普和俄罗斯之间建立一条秘密渠道。
据美国阿普罗克斯网站4月1日报道，普林斯称，他的塞舌尔群岛会面只是他与克里姆林宫代表基里尔·德米特里耶夫之间的一次“偶遇”，但英国《金融时报》的最新报道把德米特里耶夫与普京联系起来。
报道称，显然德米特里耶夫不只是俄罗斯直接投资基金（管理公司）的首席执行官，正如美国野兽日报网站所指出的，6名消息提供者站出来说，他的妻子纳塔利娅·波波娃与普京女儿叶卡捷琳娜·吉洪诺娃关系非常密切，而且波波娃在吉洪诺娃的创新实践基金会担任副主任。诚然，这些联系不能完全证明普京本人参与安排这次会面，但新情报显示普林斯很可能没讲真话，他说在同一家酒店与阿联酋官员会面后无意中撞见了德米特里耶夫。
在相关新闻中，美国《华盛顿邮报》最近披露，可疑的数据公司剑桥分析公司——它被曝获取了5000万名脸书用户的数据以帮助特朗普赢得大选——与一家全球安全和物流公司先丰服务集团有关联，而后者恰巧由普林斯经营。
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