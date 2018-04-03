新加坡网红：当议员，将网民声音带进国会

新加坡最知名的网红、博客“下雪”，最近在其社交媒体发声，表示想当国会官委议员，在国会议事殿堂里，传达网民的声音。
本名郑彦彦的“下雪”，十年前就成为新加坡网红，经历了博客、社交媒体等互联网不同的阶段，人气不减，具有相当的影响力/
日前，“下雪”在其社交媒体上发布一张P图，将自己的照片P入国会议席的空位中，并表示，她有意成为官委议员。
由于当天是4月1日，她特地指出，这是真实的想法，并非愚人节玩笑。
“下雪”说，她可以代表网络群体，以自己的影响力，让网民的声音在国会得到传达。
“下雪”说，她的粉丝知道自己，一路来都关注不同的课题，所以她希望为这些课题发声。
虽然不清楚能否最终获选，但“下雪”希望能够尝试一下。
新加坡国会是由单选区和集选区的民选议员、非选区议员和官委议员三种类型议员组成的；后两者在国会里可以自由发表意见，参与进行各项辩论，但最终表决时没有投票权。
目前，新加坡的官委议员一般来自工商界和专业团体、工会、社团、大学、媒体、艺术和体育界，但没有“网红”类别。
新加坡能否让具有相当民意基础的“网红”进入国会，值得持续关注。
新加坡的官委议员通常任期两年半。
2016年，共有41人递交申请表格，争取9席官委议员的席位。
“下雪”的帖子发表后，网民反映良好。社交媒体上也出现了标签 #xiaxueforNPM 意为“下雪争取官委议员”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost