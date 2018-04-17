叙利亚空袭推升油价和金价 外汇和股市动荡或将蔓延

外媒称，此前面对股票及债券的近期剧烈波动基本表现出抗跌性的外汇市场正出现动荡。在全球贸易与利率引发担忧之际，从俄罗斯货币到香港货币都出现大幅波动。
据美国《华尔街日报》网站4月15日报道，港币上周跌至有30多年历史的港币与美元挂钩协议所能允许的最低水平，迫使香港当局为稳住港币实施干预行动。在地缘政治局势紧张的情况下，从俄罗斯卢布到哈萨克斯坦坚戈的其他货币上周也出现下跌。相比之下，其他地区度过了相对平静的一周。道琼斯工业平均指数上涨将近2%。美元相对于一篮子货币的汇率也没有出现多大变化。
报道称，这样的动荡对一些投资者来说是个警示信号。近来，投资者一直在关注股市的动荡是否有蔓延到其他市场的迹象。当前，全球最大的一些经济体正采取紧缩性货币政策。这样的举措可能会威胁新兴市场多年来保持的上涨势头。
报道称，未来一周，投资者还将面对美英法三国对叙利亚实施导弹袭击以报复它涉嫌发动化武攻击的消息。这有可能给新兴市场资产及石油市场带来更多动荡。
另外，有人担心外汇可能成为美中两国迅速扩大的贸易冲突的下一个战场。分析人士说，紧张局势导致的人民币汇率下跌可能会让亚洲和发展中市场的货币普遍出现下跌。
报道称，摩根大通一个追踪新兴市场货币波动情况的指数上周升至今年2月以来的最高水平，而另一个衡量主要货币（比如美元和欧元）波动情况的指标继续下跌，这表明波动性目前仍局限于较为敏感的发展中国家及新兴市场货币。
据路透社伦4月15日报道，在西方三国对叙利亚发动导弹袭击后的首个交易日，黄金和原油价格小幅低开，但股票市场不太可能遭受重大损失，除非西方再次进行打击，或俄罗斯进行报复。
隆奥投资管理公司投资策略师扎尔曼·艾哈迈德说：“当前从消息方面来看，比上周的某个时间点要乐观。报道显示，（空袭方）采取了很多措施避免打击到俄罗斯目标，这是一个好现象，市场应该会受到鼓舞。”
近日，由于美中贸易摩擦和叙利亚冲突升级，黄金作为避险资产受追捧，同时由于投资者担心中东紧张局势加剧，原油价格走高并超过每桶70美元。
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