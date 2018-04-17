安倍访美欲谈朝核与贸易 日媒：能否取得成果不确定

日媒称，日本首相安倍晋三和美国总统特朗普将于17日至18日在美国南部的佛罗里达州举行会谈，在美朝首脑会谈前协商朝鲜核导问题对策，贸易问题也将成为议题，美国把从日本进口的钢铝产品也列为了限制对象。特朗普不惜将安全保障与贸易政策联系起来，因此会谈前景难以预料。能否像过去那样展现“牢固的日美同盟关系”？会谈存在不确定性。
据日本《每日新闻》4月16日报道，美国政府高官13日在记者会上说：“特朗普总统重视安倍首相对东北亚安全保障问题的见解，他希望安倍首相能提出建议。”
另一方面，安倍14日在大阪发表演讲时说：“期望与特朗普总统就核导问题深入交换意见，并在南北首脑会谈和美朝首脑会谈中确定我们的基本方针。”安倍有意确认实现全面、可核查、不可逆无核化的目标，并就在朝鲜采取“不可逆行动”前不放松施压的方针与特朗普达成一致。
报道称，关于朝鲜核导问题，安倍将要求不仅要把瞄准美国本土的洲际弹道导弹列为废弃对象，还要把将日本纳入射程的中程导弹也囊括在内。
然而，日本外务省干部说：“如果朝鲜准备意外礼物，特朗普总统就有可能接受。”日本政府内部还有人表示担心说，在美国11月举行中期选举前，特朗普或许会更加重视炫耀成果而不是内容。
报道称，安倍当初意欲在围绕朝鲜核导问题的国际协商中发挥主导作用，但由于国际环境发生变化，日本已经难以发挥主导作用。
另据日本《产经新闻》4月16日报道，安倍晋三将从17日开始访美之行，预计在首脑会谈中将提出磋商贸易问题的新框架。尽管日本有意寻找实现美国重返“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）的突破口，但特朗普以对美国有利作为重启TPP谈判的先决条件，不改强硬姿态。如果在汇率政策等问题上提高对日本的要价，可能会对日本经济构成下行压力。
此外据《日本经济新闻》4月16日报道，美国特朗普政府在17日至18日于佛罗里达州举行美日首脑会谈前，将就美日自由贸易协定（FTA）谈判问题加大对日本的施压。
报道称，美国贸易代表办公室已就开始对日FTA谈判打探日方的想法。美方有可能要求实施汇率条款和自主限制出口等“贸易管控”措施，双方私下的磋商将进展困难。
“日本反复要求开始FTA谈判。剩下的就是时机问题。”美国贸易代表办公室这样说。特朗普13日也在推特上强调，将与日本开展双边协定谈判。美国财政部13日发布的汇率报告指出，“对巨额对日贸易逆差的担忧”，在首脑会谈前对日本施加着巨大压力。
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