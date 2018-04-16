美国著名加密货币对冲基金预测 比特币价格将触底反弹

美媒称，一家著名的加密货币对冲基金表示，比特币价格已触底，即将回升。
据美国《华尔街日报》网站4月13日报道，总部设在旧金山的潘特拉资本管理公司称，在当前的熊市中，6500美元很可能是比特币的最低价格。该投资公司还表示，比特币价格在一年内涨至历史新高，突破2万美元的“可能性很高”。作为加密货币市场中的领头羊，该公司做出了罕见但意义重大的短期预测。
报道称，该公司首席执行官兼联合首席投资官丹·莫尔黑德在其4月的业务通讯中写道：“我很少对时机有这么大的把握。大量的机构投资将推动市场大幅上涨。”
报道称，莫尔黑德的公司已在数字货币和区块链技术领域投资4年，他说一般不会做出短期的交易预测。他还说只就加密货币交易提出过4次建议：其中3次是建议买入，一次是建议卖出。但他说对于自己现在做出的看好比特币的预测特别有信心。
根据“比特币柜台”网站的数据，比特币价格前几周一直在7000美元上下徘徊，近期上涨到约7800美元。在纽约，由于出现大量交易，比特币价格12日上午在一小时内上涨约1000美元，是今年最大的涨幅之一。
报道称，这标志着比特币摆脱近几个月的大幅下跌势头出现反弹，去年的加密货币交易火爆期结束后，交易环境基本上稳定下来。
虽然比特币价格12日出现反弹，但仍比去年12月达到历史高点时的近2万美元低约60%。
包括莫尔黑德在内的投资者和分析人士说，4月17日是美国今年报税季的截止日，这也给加密货币市场带来压力。
报道称，总部设在纽约的芬德斯特拉特全球咨询公司经营合伙人托马斯·李说，美国家庭应为所持有的加密货币缴纳约250亿美元的资本收益税，这很可能导致在报税截止日前出现“大量”卖出行为。
但李在上周的致客户书中称，报税截止日越是临近，它成为市场承压催化剂的可能性就越低。
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