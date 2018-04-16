日本便利店想方设法节省人力 经营环境日益严峻

日媒称，日本各大便利店积极推进店铺建设，目的是节省人力和提高工作效率。全家便利店在日本全国范围内的1.7万家店铺将引进便于摆放商品的滑动式货架等省力型设备。全家便利店2018财年对既有店铺的投资额将提高至600亿日元（约合35亿元人民币）以上，是上一财年的两倍。
据《日本经济新闻》4月11日报道，各便利店在因顾客人数增长停滞而苦恼的同时，也面临人手短缺的问题。引进省力型设备并营造舒适的工作环境，有利于提高竞争力。
报道称，全家便利店对既有店铺的投资重心在于省力化。所有店铺将把饭团、三明治和方便面等商品的货架换成抽拉式。由于便利店工作人员在摆放商品上会花费很多时间，改变货架类型可以在很大程度上提高将商品摆放至柜台或撤走的工作效率。冷藏纸盒饮料柜台将引进这种货架：每当客人取走商品，后排的商品会自动移至前排。
炸鸡是全家便利店的主打产品，便利店将换上新油炸锅，容量变为以前的两倍，以此减少制作炸鸡等油炸食品的次数。便利店还将减少或取消检点货品的作业。通过一系列调整，每个店铺最大可节约3.5小时的工作时间。车站前和办公楼附近的约1000家店铺将设置由顾客自动结算的自助收银台，缩短顾客的等待时间。
报道称，截至2月底，7-11便利店已投入70亿日元。1.3万家有空间安装自动洗碗机的店铺引进了洗碗机，每天的工作时间可以减少约1小时。罗森便利店本月将在东京都内利用智能手机试行自动结账。到2019年2月底，罗森便利店约1.4万家店铺将引进便于店员操作的新型收银机。
报道称，各便利店之所以争相提高工作效率，其背景在于便利店市场增长停滞。截至2月底，7家大型便利店品牌的店铺顾客数已连续24个月同比下降。便利店除了与持续增设店铺的同行进行竞争，也面临顾客被药妆店和网店抢走的局面。虽然顾客人均购物金额有所增加，但顾客人数的减少严重影响便利店销售总额的扩大。
顾客人数减少，人手短缺，用人成本上涨……便利店的经营环境日益严峻。如果陷入经营困境的既有店铺越来越多，那么便利店市场将难以实现可持续增长。
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