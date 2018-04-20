菲前总统批阿基诺对华不友好:幸好现在有杜特尔特

当地时间19日晚，实行对华友好政策的菲律宾前总统阿罗约和北伊洛戈斯省（Ilocos Norte）省长马科斯斥责前总统阿基诺三世政府对中国持有“不友好”，甚至“几乎公开敌对”的态度。她们也认为，在现任总统杜特尔特的领导下，中菲关系得以正常化无疑是一件幸运的事情。
据菲律宾《每日问询者报》19日报道，现任邦板牙省（Pampanga）众议员的阿罗约在菲律宾华商联总会会议的欢迎晚宴上，谈到了在阿基诺三世任期内中国游客人数骤降的问题。她表示：“阿基诺三世政府对中国不太友好，因此（那个时候）很少有中国游客来菲律宾。但在之后，杜特尔特总统和中国成为了朋友，突然间就有一百万游客来到了菲律宾。”她也认为，当前中菲关系已经“正常化”。
另一方面，省长马科斯也将菲律宾早前失去诸多经济机遇归咎于阿基诺政府对中国的敌视态度。而在谈到现在的杜特尔特政府时，她则满意地表示“我们很幸运能回到正轨”。
马科斯称：“我确信我们将会从（中菲关系步入正轨中）受益。与许多的殖民大国不同，中国从未侵略我们，而是会帮助我们进步。”
除了抨击阿基诺政府，阿罗约也正在推动一个项目。她表示希望让14名贫困但成绩优异的菲律宾学生前往中国学习一个星期，以便“见证中国的经济奇迹”。这一方案也已经得到了菲律宾华商联总会黄年荣的支持。
据悉，阿罗约已不是首次表达对杜特尔特友华政策的赞赏。就在今年3月，阿罗约在接受采访时也表示，菲律宾不应视中国为竞争对手。她对杜特尔特向中国倾斜的政策表示赞同，认为这与自己任职时的政策相似。
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