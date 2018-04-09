间谍门受害父女或被送往美隐居 被指在那不易遇害

对于俄罗斯方面提出希望讨论“俄间谍中毒”案一事，英方认为这只是为了“转移视线”。英国媒体还爆料称，英方正打算将“双面间谍”斯克里帕尔及其女儿送去美国“隐居”，两人目前已脱离生命危险。
据路透社8日报道，本周六，俄罗斯驻英使馆向英方请求与英外交大臣鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）举行会谈，以讨论斯克里帕尔中毒事件。
俄罗斯驻英使馆一位发言人表示，“我们认为现在是时候举行英国外交大臣和俄罗斯驻英大使之间的高层会议。我们期待英方能做出建设性的回复，并且会议能够在近期举行。”
英国外交部确认收到了来自俄驻英大使亚历山大·雅克万科（Alexander Yakovenko）的请求，后者要求与鲍里斯·约翰逊直接会谈。但英国方面则称俄方的请求是“转移视线的小伎俩”。英国外交部同时在一份声明中表示将“在适当的时候回复”俄罗斯使馆的请求。
根据英国广播公司（BBC）BBC报道，英国方面指责俄罗斯的回应缺乏建设性。
英国外交部表示，“三周以前我们已经要求俄罗斯采取建设性的态度，回应关于斯克里帕尔和他的女儿中毒事件的一些问题。而现在，俄罗斯却正在使用小伎俩来转移视线。”
此前不久，俄罗斯驻英使馆曾批评英国政府以移民政策为由拒绝斯克里帕尔侄女的英国签证请求，后者希望赴英探视自己的叔叔和表姐，了解他们的身体状况。俄罗斯大使馆表示，“英国断然拒绝合作、对关键信息拒不公开，以及无法回答一系列重要问题，这意味着英国在隐藏着什么。”
目前，斯克里帕尔父女正在英国索尔兹伯里一家医院接受治疗。院方于6日向英国广播公司表示，斯克里帕尔目前已脱离生命危险，正在快速康复。而他的女儿尤利娅也于上周脱离生命危险。
与此同时，有消息称，英国正在考虑为斯克里帕尔父女更换全新的身份，并送他们到美国隐居。
据《星期日泰晤士报》（Sunday Times）报道，英国情报机关“军情六处”的官员已经与美国中央情报局接洽，讨论了将斯克里帕尔父女送到美国重新安置的可能。
该报援引不愿公开姓名的消息人士称，“斯克里帕尔父女将获得全新的身份。”
上述报道称，英国有意愿将斯克里帕尔父女送到一些与英国情报部门关系密切的国家，例如美国、加拿大、澳大利亚或新西兰。消息人士称，“最显而易见的目的地就是美国，因为在那里他们更不容易被杀死。”
英国情报部门尚未对此作出任何回应。
3月4日，受英国庇护的66岁俄罗斯前间谍斯克里帕尔及其33岁的女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。英国政府方面随后指责俄罗斯与此事有关，但俄罗斯坚决否认英方的指责。此后，该事件引起了俄罗斯与西方外交关系紧张，双方互逐外交官。
英国外交部曾通过社交媒体断言前“双面间谍”中毒案中所使用的神经毒剂为俄罗斯制造。不过，英国波顿当（Porton Down）实验室3日称，他们无法确认神经毒剂究竟来自何处。英国外交部随后删除上述推文，并表示无法辨认毒剂究竟来自哪里。
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