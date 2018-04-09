中国海军测试舰载攻击型无人机

港媒称，中国海军正在测试能与军用有人机协同作战的新型无人机。这些无人机将量身定制，以便能够在驱逐舰甚至航空母舰上垂直起降。
据香港亚洲时报在线网站4月4日报道，中国“彩虹”攻击型无人机的总工程师兼总设计师石文表示，有人驾驶军用飞机（如喷气战斗机）与无人机的联合作战将是未来的发展方向。他透露说：“我们正在致力于推进用于无人机的人工智能，以便使有人机能够实现和无人机的同步操作。”
报道称，军工联合企业中国航天科技集团受中国军方委托研制一个中队的察打一体型无人机。它们将被用于装备负责应对台湾海峡和南海紧急事件的中国海军部队。
报道称，此前有中国媒体暗示说，一旦中国的第一艘国产航母接近于展开其首次海试时，首批舰载无人机将很快生产下线。该媒体援引一位海军专家的话说：“尽管军方还没有发布任何消息，但对于航母舰载无人机的研究很久以前就开始了，而且舰载无人机一直被用于驱逐舰和护卫舰上的训练。”
报道称，据信一款代号为“彩虹”-X的新型隐形无人机将于11月在南方城市珠海举行的2018年中国航展上展出。航母舰载无人机的优点显而易见：有效载荷、滞空时间和作战半径得到扩大，且机动性更好。
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