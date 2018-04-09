美大幅升级对俄制裁 俄称将强硬回应一切攻击

外媒称，美国财政部6日宣布对24名俄罗斯人进行制裁，其中包括普京总统最亲密圈子中的成员：他的女婿、他儿时柔道伙伴的儿子、他的情报部门前负责人。
据美国石英财经网站4月6日报道，受打击最大的是铝业大亨奥列格·杰里帕斯卡。据说，特朗普前竞选团队经理保罗·马纳福特曾提出要就竞选情况对他“私下吹风”。
报道称，在解释这些制裁的时候，特朗普政府没有特别提到俄罗斯干预2016年美国总统选举一事，而是谴责了克里姆林宫的一系列行动，包括它对克里米亚的占领、在乌克兰东部的暴力活动、对叙利亚总统巴沙尔的支持，以及对西方民主国家的袭击和“恶意的网络活动”。
制裁对象还包括俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官阿列克谢·米勒、俄罗斯第二大银行俄罗斯外贸银行行长安德烈·科斯京、俄罗斯中央银行副行长安德烈·托尔申。托尔申宣称，他同美国全国步枪协会的联系使他有机会接触特朗普总统。
英国《金融时报》网站4月6日报道称，特朗普政府已经出台了迄今为止针对俄罗斯的最严厉制裁。它宣布对7名俄罗斯商人、十几家公司和17名政府高级官员采取高度惩罚性措施。
报道称，6日公布的制裁措施标志着华盛顿对俄罗斯的打击大幅升级。而几天前，克里姆林宫还说，特朗普已经邀请普京访问白宫。
这些措施指向以铝业大亨杰里帕斯卡为首的一些著名寡头。
报道称，由于同特朗普前竞选团队经理马纳福特的业务往来，杰里帕斯卡一直受到美国调查人员的监视。调查俄罗斯干预2016年美国总统选举问题的美国特别检察官已经起诉马纳福特。
财政部长姆努钦说：“从这个腐败系统中获利的俄罗斯寡头和精英将再也不会免受他们政府破坏性活动的后果的影响。”
兰德公司俄罗斯问题专家萨姆·查拉普说，虽然俄罗斯前间谍斯克里帕尔在英国遭毒害之前美国财政部就在建立该名单，但这些制裁措施出台的时间仍让人产生这种印象，即特朗普政府试图让俄罗斯的一些精英反对普京，以此给普京施加更多压力。
报道称，彼得·哈勒尔曾是美国国务院高级官员。他在奥巴马政府时期帮助制定了针对俄罗斯的制裁措施。他说：“显然，特朗普政府中希望对俄罗斯采取鹰派路线的势力正在取得影响力，并在主导对俄政策，尽管特朗普个人一直希望同普京保持良好关系。”
另据塔斯社4月6日报道，俄罗斯外交部6日表示，对于美国的新制裁，俄会进行强硬回应，华盛顿是时候停止用制裁语言与俄交谈的幻想了。
俄外交部在评论中写道：“任何施压措施都不会令俄改变所选择的路线。它们只会证明美国没有能力实现既定目标，只会令俄罗斯社会团结起来……显然，对此番以及任何新的反俄攻击，我们都不会不予以强硬回应。但首先想建议华盛顿迅速停止幻想，即可以用制裁语言跟我们交流。”
俄外交部在文中指出：“截至4月6日，美国自2011年以来对俄实施的制裁施压企图已突破50次，前50次制裁并未取得任何效果。华盛顿继续通过拒绝发放签证来恐吓俄罗斯人，用冻结财产及金融资产来威胁俄企业界，但它却忘记了侵占私人财产和他人钱财是抢劫行为……华盛顿的政治家已经到了如此荒唐的地步，他们试图冲击早就跟美有业务往来并且决定着美国境内数万工作岗位存亡的俄罗斯公司……换言之，他们是在冲击普通美国人和自己的选民，破坏经济合作，令自身蒙受损失。”
俄外交部强调：“给人的感觉是我们正在目睹美国的堕落：美国越来越多地否认先前被他们奉为圭臬的‘美国价值观’中的内容……另外，强占属于俄罗斯的外交设施不只是对国际法的最粗暴践踏，还表明对美国人而言，曾经神圣的财产权已沦为空谈……无休止地实施制裁，包括通过类似的行政手段，在境外市场上清除竞争对手，华盛顿事实上是将自己变成了市场经济和自由公平竞争的反对者。”
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