中国计划建有人月球基地 英媒：居住月宫梦想或成真

英媒称，中国已经宣布计划，要在月球上建造并运营有人值守的前哨基地。这是它雄心勃勃的太空计划的一部分。
据英国《泰晤士报》网站4月25日报道，中国国家航天局说，它设想建造一个月球科学研究中心，该中心将具备向居住其中的人员提供氧气的能力。
报道称，虽然该计划还没有出台时间表，但北京希望，它可以在2030年或不久后让中国宇航员登上月球，其目标是探索月球的两极。
报道称，本周一个视频的解说者描述有关计划时宣布，未来中国将探索月球两极并建造一个科学研究站，在不太遥远的未来，相信中国人居住在月宫的梦想将会成真。
报道称，这个月球站将拥有多个相互联系的舱室。它的主要能源将是太阳能。
报道称，在经济实力的支持下，中国一直在积极开展太空项目，以缩小同美国在太空探索方面的差距。2003年，中国将第一个航天员杨利伟送入太空。4年后，中国向月球发射了探测器，并从那以后执行了数项月球任务。
今年年底，中国计划发射第四个月球探测器，其目标是登陆月球背面。中国科学家认为，这次登陆将让他们更清晰地观察深空。
报道称，另一个月球探测器——也是迄今为止最复杂的月球探测器——计划在明年发射，它的任务是收集土壤样本并将它们带回地球。
资深太空科学家、中国工程院院士王礼恒说，继成功的月球探测和载人太空任务之后将建造一个月球科研站。王礼恒对记者说：“我们研究人员认为，第一步将是把宇航员送往月球，以进行短期探索。”
报道称，去年11月，中国在一个国际论坛上说，它正为在月球表面建造一个自动操作的前哨站进行可行性研究。该前哨站的目的是从事科学研究和技术实验。
王礼恒说，他的同事一致认为，要深化月球研究并探索如何开发现有月球资源，一个有人值守的月球站是必要的。
报道称，有人月球站还将是中国实现下一个目标的跳板。中国下一个目标就是前往火星的载人任务。王礼恒对记者说，让人先登上月球，然后走向深空，而下一个目标将是火星。
另据美国《国家利益》双月刊网站4月26日的报道，这篇题为《中国正走向月球？》的文章称，中国呼吁为一种载人月球登陆和爬升飞行器提交“创新设计理念”。这种飞行器将用于中国版本的“阿波罗”登月计划。
中国进入太空第一人、现为中国载人航天工程办公室主任的杨利伟去年6月首次披露，中国正在为载人探月任务做初步评估。
文章称，来自中国航天科技集团公司（CASC）的更多信息也证实了该计划。CASC已经开始进行载人宇宙飞船、运载火箭和登月飞行器的概念设计。
CASC总经理吴燕生说，载人宇宙飞船和登月飞行器将分别送入环月轨道。这暗示载人登月时间表可能超出2030年。到那时，中国应该有能力开发出更有力的重型运载火箭，以将航天器发射到太空并进一步送入超月球轨道。长期愿景还包括，首先是一个机械化的研究前哨站，然后是一个有人值守的月球设施。
文章称，目前，美国是唯一一个已经将宇航员送上月球的国家。它的第一次载人登月任务于1969年由阿波罗11号实现。
文章称，中国在2007年开始将探测器送往月球。这个项目包括嫦娥三号探测器。2013年12月，它搭载中国首个月球车前往月球。
嫦娥四号将在今年年底前发射，并将在中国的探月项目中首次登陆月球背面。
嫦娥四号将着陆在月球南极的艾特肯盆地，并将探索该地区的早期历史。它还将利用月球背面不受地球干扰的优势，以更清晰地观察太空。
在这之前，今年5月将发射一颗名为“鹊桥”的中继卫星。
文章称，本周，北京还启动了新一轮“太空人”选拔。它要选拔17-18名宇航员，以从事未来的空间站任务。候选人将包括人民解放军空军飞行员、以及工程师和实验任务专家。女性申请者也将被接受。
文章称，1998年，中国选拔了第一批14名宇航员。2010年，它选拔了第二批7名宇航员。他们已经成功完成了6次载人太空任务。
文章称，中国计划2020年开始在太空组建一个空间站。预计该空间站到2022年建成并运营。
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