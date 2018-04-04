赖清德用闽南语叫嚣“台独” 港媒：加速大陆武统

台“行政院长”赖清德日前频频叫嚣自己是“台独工作者”，狂妄挑战两岸关系现状，引发外界舆论一致抨击。昨日（4月3日），赖清德毫不收敛，上午出席一项活动时刻意以闽南语发言，再声称自己是“台独工作者”。中评社再度发文警告，赖清德再三以“台独”言词刺激大陆，不顾后果，行事像当年的李登辉、陈水扁，引来大陆政府及媒体严词痛斥，是必然的，赖清德的“台独”言词肯定会对“武统”声浪火上加油。
近期大陆民间“武统”声浪高涨，人民日报海外版3日发表评论直指，面对明显挑战两岸关系现状的言行，大陆更有足够理由提升对台军事斗争准备。中评社直指，赖清德的“台独”言词肯定会对“武统”声浪火上加油。
另据环球网3日报道，解放军驻安徽宿松县竹墩空军部队3月3日至8月31日进行为期182天的昼夜间高空实弹训练。报道引述军事观察人士表示，持续长达182天、专门使用实弹实施昼夜间高空实弹训练，对大陆空军来说相当罕见。网络上还有军迷留言说，这是演练把“台独”炸成渣吗？此次训练必对“台独”分子有震慑作用！中评社指出，大陆媒体报道“武统”越来越多，很多军事演练最后都会与“武统”拉上关系，而有关“武统”话题也可以公开讨论，官民都在谈“武统”。
针对大陆的主流媒体刊发了系列的“武统”文章一事，3月28日国台办回应称，我们的对台大政方针是明确的，一贯的。我们会以最大的诚意、尽最大的努力来争取和平统一的前景，但是我们维护国家领土主权的决心是坚定不移的，绝不允许任何“台独”分裂势力把台湾从国家分裂出去。
中评社认为，赖清德鼓吹“台独”终将以失败告终。当年李登辉、陈水扁鼓吹“台独”、推动“台独”，比现在的赖清德还要疯狂猖獗，但他们最后都以失败告终。陈水扁说过“台独”根本做不到，李登辉也做不到。李扁都曾手握台湾最高权力多年，他们都做不到，赖清德更不行。
对于赖清德的“台独”暴冲言论，外界舆论批其挟洋自重，以一己之私把台湾民众福祉绑上危险的“台独”战车。
南京大学台湾研究所所长、教授刘相平表示，为了私利，赖清德不惜把台湾人民绑上“台独”的列车上“暴冲”，把台湾人民置于十分危险的境地。
厦门大学台湾研究院副院长、教授张文生则直言，赖清德自称是“台独工作者”，做了“台独”急先锋，只是再次暴露了赖清德的施政无能，清算军公教引起怨声载道，煤电污染导致民怨沸腾，年底选举成为检验赖清德的政绩的关键时刻，赖清德面临为民进党败选下台负责的政治危机。张文生分析，施政无能，政绩不够，赖只好玩弄“台独”意识形态来转嫁危机。
曾经做过民进党“立委”的岛内学者朱高正呼吁，蔡英文应尽快撤除赖清德的“阁揆”职务，以免危害台湾安全。朱高正认为，赖清德是一个“不读历史、缺乏基本国际政治常识、没有知识的乡巴佬”，他在台湾的政坛地位其实很低，也很不受各界所重视，目前他的发言都是为了短期利益、刻意迎合“激进台独”，并不能真正影响台湾民众对两岸关系的认知。
台湾资深媒体人黄玮翰认为，赖清德如此谈话只会引发两岸的紧张对立冲突，若是造成两岸不可挽救的战争危机，赖清德将是台湾的罪人，但是民进党政治人物向来就是只管自己的私欲利益，怎会管台湾民众的生死幸福呢？
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