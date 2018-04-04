贸易战”色彩愈发浓厚！日媒：“安倍经济学”跟着倒霉

日媒称，在3月进行的全国企业短期经济观测调查（短观）中，显示大型制造业企业景况观感的行业状况判断指数（DI）时隔两年再次出现恶化。除了油价上升、日元走高、股市疲软等影响之外，特朗普政府保护主义性质的贸易政策等引发的不确定性也开始降低企业的心理预期。2日，中国政府出台了针对美国恶意向中国征收高关税的措施，“贸易战争”的色彩愈发浓厚，旨在实现经济良性循环的“安倍经济学”也亮起了黄灯。
日本《产经新闻》4月3日刊登题为《安倍经济学亮起黄灯》的报道称，大型制造业企业中景况观感明显恶化的是化学、钢铁、有色金属等原材料行业，油价等资源类产品价格的上涨对他们产生了影响。在原材料行业中，就采购价格回答“上升”的比例较之去年12月的前次调查增加了12个百分点，而销售价格“上升”的仅增加4个百分点，显示出企业未能通过价格转嫁成本。
报道指出，导致企业态度谨慎的重要原因之一是今年以来持续走高的日元汇率。3月底时1美元可兑换104日元，即便现在也在106日元左右。相较于坚持大规模量化宽松的日本银行，美联储已经在通过加息实现金融政策逐步回归正常。一般来说，资本总是从低利率的国家流向高利率的国家，日元本来是肯定会贬值的，但实际情况恰恰相反。
第一生命经济研究所首席经济学家藤代宏一指出，美国加息导致日元贬值美元走强的时代已经结束了。相较于加息的速度，外界对于美国经济复苏的期待不高，今年以来美国的股指也在下跌。日经平均指数也处于上升乏力的状态，这也导致人们更愿意购买相对安全的日元作为避险资产。
另有观点指出，特朗普政府的大规模减税政策招致财政赤字扩大，引发了美元贬值。此外，为了保护国内的制造业，美政府似乎也有意容忍美元贬值以借此缩小贸易赤字。全国银行协会会长藤原弘治在2日的记者会上就3月短观表示：“眼下，持续的日元升值和贸易保护主义引发的担忧为经济形势蒙上了阴影。”
法国巴黎银行证券首席经济学家河野龙太郎指出：“未来如果美国的保护主义趋势进一步加强，实质上正在诱导日元贬值的日本的金融政策就会被盯上，日元有可能进一步升值。”继续升值的日元也潜藏着引发股市下跌的风险，警惕情绪正在蔓延。
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