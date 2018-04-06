中美摩擦从战云密布到柳暗花明 全球股市应声上涨

针对美国政府在当地时间4月3日下午宣布对中国的1300余种进口商品加征25%的关税。当日下午，中国予以回击，决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。一天之内，中美双方展开的贸易战硝烟四起。
但有意思的是，美国总统特朗普晚些时间在Twitter上态度不再强硬，而是表示，“美国并不是在与中国进行贸易战”。
白宫首席经济顾问拉里·库德洛当地时间4月4日接受采访时也称，美国宣布的对华商品关税措施仍然只是建议，并表示双方仍有时间解决分歧。此举，在资本市场看来也像是在有意淡化这场全球瞩目的贸易冲突。
受此影响，美国当地时间4月5日，标普500指数开盘上涨13.87点，涨幅0.52%，报2658.56点；纳斯达克指数上涨52.70点，涨幅0.75%，报7094.77点；道琼斯指数上涨105.40点，涨幅0.43%，报24369.69点。
此前被认为受贸易战重挫的波音开盘上涨1.4%。波音此前就贸易战发声明称，航空工业强大对中美都很重要。
通过梳理中美双方公布的现有清单中，可以发现美国将重点落在信息和通信技术、航天航空、机器人等科技产业，针对中方的“中国制造2025”战略做出的打击。
“美国的加税清单表明美方政府正在瞄准‘中国制造2025’计划，而中国的这份报复清单也是有意让美国人重新回到谈判桌上。”德国商业银行驻新加坡的经济学家周浩在接受媒体采访时表示。
中方清单中出现的大豆、汽车和化工品等对美方更是精准打击。财政部副部长朱光耀4月4日下午在国新办吹风会上说由于出口量太大，中国种植大豆的农民向相关协会提出了诉求，称美国政府方面的补贴已经影响到了中国种植大豆农民的利益。中国政府要尊重中国农民的要求，尊重中国大豆协会的政策诉求，所以选择了大豆作为反制的一个选项。
据了解，中国是美国大豆的第一出口国，美国大豆对中国的出口占美国全部出口大豆的62%。2017年，美国向中国出口的大豆达3285.4万吨，占中国大豆进口的34.39%。这些产大豆的美国中部农业州和汽车工业发达的密歇根州都是特朗普重要的支持者，中国对美国大豆和汽车加征关税，对特朗普来说，必定是个重大的打击。
美方的忽然变调，可见中方清单的精准打击在美国国内引起了不小的触动。毕竟对于特朗普来说，如果加税清单在美国国内反应过于强烈，势必会影响其中期的选举。
中国驻美国大使崔天凯在4月4日表示，谈判仍然是中方的首选，但需要两国配合，如果美方继续做出错误行为，中方也将做出同等同度同额的回应。美国财政部长努钦也表示，美方政府将继续与中国进行磋商，以解决这些互惠贸易问题。
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