66岁朴槿惠一审获刑24年 16项罪名被认定有罪

当地时间6日下午2点10分，韩国首尔中央地方法院对“亲信干政门”案进行一审宣判，受到18项罪名指控、现年66岁的韩国前总统朴槿惠获刑24年，被处以180亿韩元的罚金。朴槿惠16项罪名被认定有罪。
此前，检方曾建议法院判处朴槿惠30年监禁，并处以1185亿韩元（约合人民币7亿元）的罚金。
朴槿惠去年3月31日被捕，迄今收监已满一年。去年4月17日，她因“亲信干政门”案被检方提起公诉，受到18项罪名的指控，包括涉嫌受贿、滥用职权、强迫企业出资、泄露公务机密等。
检方指控朴槿惠涉嫌与闺蜜崔顺实合谋，强迫三星电子等大企业向由崔顺实实际掌控的基金会捐款，涉案金额达774亿韩元（约合人民币4.59亿元）；涉嫌与崔顺实合谋，向三星电子副会长李在镕索要巨额贿赂，用于赞助崔顺实女儿郑维罗的马术训练活动等，李在镕提供和承诺提供的金额达433亿韩元（约合人民币2.57亿元）；涉嫌下令炮制“文化界黑名单”和泄密等，指示前秘书向崔顺实泄露青瓦台和政府部门秘密文件。
今年年初，因卷入国情院受贿案和干涉选举案，检方再向朴槿惠追加3项指控。至此，朴槿惠共遭受21项指控。
朴槿惠生于1952年，是韩国前总统朴正熙长女。她毕业于韩国西江大学电子工程学系，曾短暂留学于法国。期间因母亲陆英修遇刺，年仅二十二岁的她仓促回国，肩负起代理“第一夫人”的角色。
1974年，父亲朴正熙遭到暗杀后，朴槿惠携弟弟妹妹搬出青瓦台，隐退二十年。1997年，韩国陷入IMF经济危机，眼见民生多艰、国家危殆，朴槿惠选择重返政坛。
2012年12月，朴槿惠在韩国总统大选中获胜，成为韩国有史以来首位女性国家元首。
2016年10月，韩媒曝光崔顺实修改总统演讲稿等“亲信干政门”丑闻，朴槿惠卷入调查。
2017年3月，韩国宪法法院宣布总统弹劾案获得通过，朴槿惠被立即免去总统职务，并成为韩国历史上第一位被成功弹劾的总统。
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