韩媒爆料:大韩航空韩亚航空都把台湾列为“国家”

一名在韩中国留学生近日要求济州航空和相关机构修改对“中国”和“台湾”关系的不当描述，却遭到无视和威胁的新闻，在中国网上激起群愤，也引来韩国媒体关注。韩国《亚洲经济》18日自爆称，在韩国，不论是一般韩国人，还是大型航空公司、酒店甚至部分媒体，将中国和台湾并列为两个“国家”的做法很寻常。“震惊吗？”该报在标题中这样问道。
报道说，该报记者查阅了韩国几家知名大型航空公司的官网和第三方机票订购网站，发现在国家和地区的划分上，不少网站都将台湾，甚至连香港和澳门都划分为“东南亚国家”。在韩国最大的航空公司大韩航空官网的机票预订界面上，“中国本土/香港/澳门”被划分在一个类别下，台湾则与马来西亚、泰国、缅甸被列为东南亚“国家”。韩国第二大航空公司韩亚航空官网的机票预订界面中，香港和台湾都没有被分在中国一栏中。在online tour和interpark两家韩国人比较喜欢使用的第三方机票订购网站上，台湾和香港也被列入东南亚一栏，与其他国家并列。
这些韩国人和韩国公司真的是怀着故意“分裂中国”的用心吗？该报认为“并不是这样”，他们称自己只是“不知道而已”。报道说，大部分韩国人都表示，对中国两岸的历史及性质并没有深入了解，很多表述和分类只是“约定俗成的习惯”而已。当中国人对一些韩国人将台湾和中国“对等”的言论表示愤慨时，不少韩国人的第一反应是“迷迷糊糊、不知所措”。《亚洲经济》提醒说，像大韩航空这样的大型、有影响力的公司，确实应该在具体的国家划分问题上作出更严密、准确的分类。
中国民众认为“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分”，这是中国政府不遗余力对外宣示的坚定立场。韩国人的一句“不知道而已”恐怕很难为中国人所接受。如果他们觉得这不能理解，就应该想想当日本在竹岛（韩国称独岛）搞动作时，韩国人是如何愤怒的。（环球时报）
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