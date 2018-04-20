印媒：每天有逾13亿公升污水流入恒河干流

“恒河清理国家项目（NMCG）”是印度政府出台的重点项目，旨在全面清洁恒河干流和全部支流。据《印度时报》4月20日报道，该项目的目标处理能力为23.11亿公升/天，目前仅为2.59亿公升/天。由于当前具备的污水处理能力远远没有达到目标要求，据估计，每天仍然有超过13亿公升的污水流入恒河干流。
据了解，该项目涵盖工程193项，其中有100个污水处理工程已经提上日程，目前已完成工程49项，资金利用率达21%。截至2018年3月，已完成100个污水处理工程中的20项。
2015年5月13日，印度内阁通过了“恒河清理国家项目”，该项目计划投入资金2000亿卢比（约合人民币190.6亿元），历时5年，旨在将恒河所有支流纳入保护范围，使恒河重焕生机。
根据项目网站提供的数据，在100项污水处理工程中，43项早在2015年前已经启动，其中已完成17项，污水处理能力为2.59亿公升/天；其余57项为近年来新纳入的工程，目前已完成3项，但由于相关工作尚未完成，网站无法提供其污水处理能力的数据。在整个项目的资金分配中，污水基础设施建设投资约为1660亿卢比（约合人民币158.2亿元），比重最大。当前，这部分的资金的使用率仅为17%，为281.4亿卢比（约合人民币26.8亿元）。印度下议院国家水资源部部长提供的数据显示，由于采取开发措施以及恒河水量回升，根据中央污染控制委员会的统计，亚穆纳河流域的主要城镇产生的污水总量为52.36亿公升/天，但当地的实际处理能力为38.05亿公升/天。
据估计，恒河干流流域的97个城镇每天产生的污水量为29.53 亿公升，而现有的处理能力为15.84亿公升/天。“恒河清洁国家项目”执行理事拉吉夫•基肖尔（Rajiv Kishore）表示，提高污水处理能力还需要两到两年半的时间才能完成。他还说：“污水处理能力达标后，还要花时间来建设相关设施和派驻人员……你不能指望污水处理厂在两年内就开始工作……截至今年年底，部分污水处理工程将开始运作。”
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