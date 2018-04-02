俄富豪兄弟侵吞数亿公款被捕 身家曾高达14亿美元

俄罗斯护法机关3月31日逮捕亿万富翁济亚武金·穆罕默多夫及其弟弟马戈麦德·穆罕默多夫，指控两人侵吞大约25亿卢布（约合2.74亿元人民币）公款。
两人被指控侵吞大约25亿卢布公款，涉嫌重罪刑期可能超过十年
据新华社电 俄罗斯护法机关3月31日逮捕亿万富翁济亚武金·穆罕默多夫及其弟弟马戈麦德·穆罕默多夫，指控两人侵吞大约25亿卢布（约合2.74亿元人民币）公款。
用于基建拨款被侵吞
济亚武金现年49岁，与马戈麦德是苏马投资和贸易集团的共同所有人。这家私募投资企业旗下一家公司的主管阿图尔·马克西多夫一同被捕。
案件调查由俄罗斯内务部发起。内务部发言人伊琳娜·沃尔克说，调查针对用于基础设施和发电设施等建设的财政拨款遭大规模侵吞。
路透社报道，苏马集团曾参与波罗的海东岸俄罗斯“飞地”加里宁格勒一座世界杯足球赛球场的建设。
俄罗斯卫星通讯社以警方人士为消息源报道，济亚武金的贪污行为可以追溯至2014年。检察机关说，遭侵吞资金被转存至济亚武金多个离岸账户。
内务部怀疑穆罕默多夫兄弟组成一个犯罪集团。
拒绝被告提出的软禁或保释
莫斯科一家法院批准逮捕，且拒绝兄弟每人25亿卢布的保释请求。二人审前羁押将持续至5月30日。
法官玛丽亚·锡津塞娃解释，济亚武金涉嫌重罪，刑期可能超过10年；嫌疑人的一些行为构成有组织犯罪，并试图向证人施压。另外，济亚武金拥有私人飞机以及多处海外房产。
“考虑到嫌疑人的性格，所受指控的严重性，法院不可能选择更为和缓的方式审前羁押济亚武金，比如被告提出的软禁或保释。”
锡津塞娃称，被捕前一天，济亚武金订了一张莫斯科飞往美国迈阿密的机票。
14亿美元身家跻身俄罗斯富豪榜
济亚武金3月31日在审前听证会上说，所受指控“站不住脚”。
“我从未参与任何骗局，也没有收受任何分红或其他形式的报酬。”济亚武金否认弟弟马戈麦德牵涉苏马集团的运营。
济亚武金声称，自己需要赴美接受治疗，可以付更多保释金，“这样就不会有人怀疑我可能逃跑了”。
济亚武金的律师说，将继续提出保释申请。
一名调查人员在听证会上说，案件另外两名嫌疑人被批捕，“调查人员正采取措施把他们从阿拉伯联合酋长国引渡回国”。
济亚武金去年凭借14亿美元身家，跻身美国《福布斯》杂志俄罗斯富豪榜，位列第63名。美国财政部1月把济亚武金列入俄罗斯“寡头”名单。
路透社报道，一些俄罗斯富豪先前受到起诉时，一些商界人士称他们是政府或商业竞争对手“政治阴谋”的牺牲品。俄罗斯政府否认这一说法。
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