报告显示:特朗普自竞选总统以来已赚超千万美元

英国《卫报》16日援引的一份报告显示：唐纳德•特朗普名下的商业，自他开始竞选总统以来，已经从政治团体和联邦机构中赚取了1500万美元。
为了撰写这份名为“（自我）交易的艺术：政客和纳税人在特朗普企业的开支”的报告，总部位于华盛顿的非营利组织“捍卫公众利益组织”，分析了所有他们可以获得的有关政治团体和联邦纳税人在特朗普企业的开支记录。
这份报告认为，特朗普的竞选团队和共和党政治委员会已经将数百万美元转移到了总统的商业上，包括在特朗普的飞机、酒店、高尔夫球场以及餐馆上的花销，甚至购买特朗普牌的瓶装水。
报告称，大约有1320万美元来自特朗普自己的竞选活动，这笔开销占总开销的近90%。超过71.7万美元来自共和党全国委员会，此外还有近59.5万美元来自由特朗普竞选团队和共和党全国委员会成立的筹款委员会“特朗普当选”。
据报道，特朗普曾于2000年在《财富》杂志上表示：“我很可能会成为第一个竞选美国总统的候选人，并在这上面赚钱”。
报道称，特朗普于16日抵达他的棕榈滩度假胜地海湖庄园，在那里他将接待日本首相安倍晋三。预计本周大部分时间他都会停留在这里。自2017年1月就职以来，特朗普已经在自己位于佛罗里达州、新泽西州和弗吉尼亚州的房产中度过了138天。
报告说：“特朗普喜欢前往自己的度假胜地并在自己的餐厅就餐，造成在特朗普所拥有的房产处产生大量的支出。”然而，目前还很难评估具体支出数目。但是，最终的数目可能远远超出该报告中所确定的1510万美元。
《卫报》称，特朗普在大选后曾拒绝外界要求将自己与自己的企业分开的呼声，并拒绝公布他的纳税申报单，而纳税申报单可以更好地显示他作为总统所赚的钱。
“捍卫公众利益”组织政治事务游说者克雷格•霍尔曼表示：“特朗普已经将自我交易的水平提升到前所未有的高度，他以牺牲纳税人利益为代价来丰富自己，这需要有立法方面的应对措施。”
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