摩洛哥为申办2026世界杯捕杀流浪狗 尸体堆积如山

据英国《镜报》4月17日报道，近日，瑞士慈善机构Tierbotschafter发布了一段令人震惊的视频，视频中流浪狗被官方人员围捕并射杀。据称，这是摩洛哥政府为了申办2026世界杯，迎接国际足联重要访问，而进行的一次“清理行动”。
该视频发布于上周，拍摄地点在摩洛哥海滨度假胜地阿加迪尔，这段视频显示，一只狗被打倒在地，一群人聚集在狗的周围，然后一个人把它的尸体拖走了。
该组织还发布了城市街道上血迹斑斑的照片，以及几十只被打死的狗狗尸体堆积如山的照片。该组织说这样的暴力行为是没有必要的，因为很多动物已经接种了疫苗和进行了阉割。有很多狗狗耳朵上还有该组织给它们打上的耳标，以表明它们已经接种和阉割。
Tierbotschafter的领导人Brigitte Post发文表示，她对摩洛哥当局的“清理行动”感到震惊。她说：“自那晚（上周四）以来，我们阉割和疫苗接种项目的数十只狗狗被射杀、打伤或被带走。”她说，摩洛哥当局正在“清理”街道，以便给来访的国际足联代表团留下好印象。
Post说：“在阿加迪尔及其周围，我们阉割了一千多只狗狗，给它们接种了狂犬病疫苗，贴上耳标，然后把它们送回自己的领地。”
Post特别愤怒，因为这个行动得到了阿加迪尔市政府的支持。她说：“事实证明，杀狗是没有意义的，流浪狗的数量和狂犬病患者的数量并没有下降。”
一个在该地区居住多年的外国人说他亲眼目睹了这场画面。他说：“我被枪声惊醒，看到大约有三四十名武装人员在镇中心射杀狗，他们根本不管狗狗是否有贴接种疫苗和阉割的耳标。”据这名不愿透露姓名的男子说，武装人员甚至开枪打死了一只由公园管理员牵着的狗。试图拍照或阻止的人还受到了威胁或逮捕。
该男子说：“因此，我们与当地居民组织了一次救援行动，让私人家庭尽可能多的收容这些狗狗。”他说，许多人现在已经在网上报道了这次行动，这使当局感到紧张。
这名男子说：“因为国际足联对这次杀戮行动没有采取任何反对，因此他们对此也应负有部分责任。”
国际足联发言人说，世界足球组织正在与摩洛哥的这些城市当局联系，并希望这些措施能确保动物福利。这位发言人说：“但是，我们不能对摩洛哥的这次行动发表评论，因为2026世界杯的申请程序正在进行，我们发表任何声明可能会对此产生影响。”
摩洛哥申办2026世界杯的对手只有一个：来自加拿大、美国和墨西哥的联合竞标。上周，南美足球组织CONMEBOL表示，他们将投票支持北美三国申办。赢得国际足联大多数成员投票的组织将获得举办比赛的权利。因2018俄罗斯世界杯及2022卡塔尔世界杯的决定受到了激烈的批评和腐败指控，国际足联决定将2026年世界杯举办权的投票公开举行。2018年6月13日，在莫斯科举行的第69届国际足联代表大会将决定谁将申办成功。
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