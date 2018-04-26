法国总统马克龙在美国国会演讲：强调反对贸易战

法国总统马克龙25日在美国国会参众两院联席会议上发表演讲。在强调法美两国传统友谊、共同应对全球威胁的同时，他亦强调反对孤立主义和民族主义，反对贸易战，并在伊核协议、气候变化等问题上表现出与特朗普政府不同的立场。
马克龙是特朗普上台后首位以国事访问规格予以接待的外国元首，也是特朗普执政以后首位在美国国会发表演讲的外国领导人。
在过去的两天时间里，特朗普与马克龙表现出亲密的私人情谊，以法式礼仪亲吻对方的脸颊、在白宫南草坪一起植树、在华盛顿故居弗农山庄共享私人晚宴等等。在25日的国会演讲中，马克龙也强调两国从美国建国之初就结下深厚友谊。
然而，美法两国元首间表现出来的热络情谊并不能掩盖两人的政见差异，马克龙在国会演讲中虽未直接点名，但在一些问题上表达了与特朗普政府不同的立场。
在谈及美欧共同面临的全球威胁时，马克龙说，我们可以选择孤立主义、退缩和民族主义，但向世界关上大门并不能阻止世界的演变。他说，我们唯一的选择就是加强合作。美国是多边主义的倡导者，现在更应该继续保持多边主义并加以创新。
关于经济全球化，马克龙表示，解决经济全球化带来的负面影响需要的并不是大规模放松监管和极端民族主义，“贸易战不是正确的答案”。他说，我们需要自由公平的贸易，但针对盟友的贸易战与我们的使命、历史及对全球安全的承诺并不一致，最终它只会摧毁就业、提高价格并让中产阶级为此付出代价。
马克龙说，我相信我们可以通过在世贸组织的谈判、建立合作解决方案，为贸易不平衡、产能过剩等问题找到正确的答案。
在谈到对地球的保护时，马克龙说，人类正在以污染海洋、温室气体排放、破坏生物多样性等方式毁灭地球。“让我们面对现实，没有什么B计划。”马克龙表示，尽管法美两国在这一问题上有分歧，但他认为这只是短期性的，“我相信总有一天美国会重新加入巴黎协定”。
谈及特朗普一直认为“很糟糕”的伊核全面协议，马克龙说，该协议是美国倡导的，法美两国都签署了这一协议。尽管这一协议可能无法解决所有问题，但我们不应该在没有更实质性的替代物时就抛弃它。
对于马克龙当天的演讲，美国参众两院的议员多次掌声予以热情回应。
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