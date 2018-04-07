澳大利亚新州7月将禁止电子烟 违者重罚550元

澳洲新闻网13日刊文称，澳大利亚新州政府近日宣布，如果民众在公共场所或公共交通内抽电子烟，将面临高达550澳元的罚款。
文章摘编如下：
澳大利亚新州议会日前通过立法，即2018年无烟环境修正案。该法案把电子烟也列入同样范畴，尽管英国公共卫生（PHE）部门对于电子烟及“加热但非燃烧”产品，有令人信服的证据，表明这些产品每年挽救了成千上万人的生命。
不过，这项立法也意味着，路人再也看不到空气中的烟雾。
至此，新州也加入昆州、维州、塔州和首都领地的行列，从今年7月开始，将明令禁止在一些场所使用这一备具争议的产品，包括购物中心、电影院、图书馆、火车、公共汽车、公共游泳池、公园、运动场和户外用餐区。
卫生厅长布拉德·哈扎德（Brad Hazzard ）表示，简单地说，在你不允许吸烟的地方，现在也不能抽电子烟。
“新州政府现采取行动，保护那些脆弱的旁人免吸二手烟，如果你无视这些新法律，你将面临高达550澳元的罚款。”
根据2000年无烟环境法案和2016年无烟环境条例，在新州所有封闭的公共场所和某些户外公共区域都禁止吸烟。
与此同时，西澳卫生厅长正努力将法定吸烟年龄提高到21岁。
新州16~24岁的青少年中，几乎有17%的人吸烟。新州卫生部门的一位发言人表示：“电子烟并不是完全无害的，即使液体中没有尼古丁。但我们知道电子烟含有毒素、重金属和颗粒污染，这些都会对健康产生不利影响。”
“新州的吸烟率越来越低，从2002年的22.5%降至2016年的15%。但是，吸烟仍然是影响健康的一个重要原因。”
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