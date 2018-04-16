安倍下周访美 希望说服美国重新加入TPP

安倍晋三将于下周二及周三第二次到访佛罗里达州海湖庄园。据报道，安倍此行还希望说服美国重新加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
日本首相安倍晋三即将到华盛顿与美国总统特朗普举行首脑会谈。日本媒体报道称，安倍晋三此行将向特朗普提议建立一个讨论贸易问题的新框架，还希望说服美国重新加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
据《日本经济新闻》报道，安倍计划提出的新框架，将与他和特朗普去年成立并交由他们的副手主持的双边经济对话独立进行。
报道指双方代表团预计将由日本经济部长茂木敏充和美国贸易代表莱特希泽率领。
日本一名高级官员没有证实此报道，只说安倍要求茂木敏充一起赴美，以参与贸易协商。据《朝日新闻》报道，安倍预计会向特朗普说明日本计划扩大对美国的直接投资。
不过，日本官方担心特朗普可能会拿安倍的弱势日元政策开刀，日方也对与美国开展双边自由贸易协定的谈判持谨慎态度，担心美国向日本施压，迫使日本开放农业与汽车市场。
特朗普周四深夜突然发推文称，已指示其经济顾问和贸易代表探讨重新加入跨太平洋伙伴关系协定的可能性。尽管日本对此表示欢迎，但它仍担忧美方将要求就此协议进行重新谈判。美国除外的其他11个TPP成员国刚于上月签署更新版的跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。
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