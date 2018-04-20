德国缘何拥有全球最高垃圾利用率

从人口和面积上来看，德国着实不能被称为一个大国，但却是一个不折不扣的“垃圾制造”大国。在欧洲，德国人口仅次于俄罗斯位列第二，每年每个德国人制造约617公斤生活垃圾，远远高于欧盟人均水平(481公斤)。这么多的垃圾，依靠传统的焚烧或者填埋手段进行处理，显然不适合德国这样一个人口稠密、国土较小的的高度工业化国家。为此，德国建立了全世界最成功的垃圾分类回收体系。
2013年，德国实现了生活垃圾回收率83%，其中65%被循环利用，另外18%通过焚烧回收能源。而近年来，德国的垃圾循环利用率始终保持在65%以上，拥有全球最高的废物回收利用率，节省了大量的原料和能源，展示了废物回收利用产业对可持续经济发展的贡献。
全国环保法律法规多达8000余部
回顾德国的垃圾分类回收历史，要追溯到1907年的德意志帝国。早在111年前，德国就开始实施城市垃圾分类收集。有意思的是，1961年，联邦德国和民主德国分别产生了比较正规的垃圾分类系统和成熟的法案，当年高度对立的东西德就此问题达成了空前的默契。
当时推动垃圾分类的大背景是环保主义在西方国家兴起，为了保护环境，从而制定了相关法律和配套措施。尽管，德国的垃圾分类回收有着悠久的历史，但是在战后的实践过程中，效果并不明显。在上世纪70年代，德国的垃圾回收管理混乱，无论是回收端还是处理端，都没有办法实现真正的垃圾分类处理再利用。
如今德国在垃圾分类回收方面的快速进步，首先归功于其完善的立法。据不完全统计，德国联邦和各州目前有关环保的法律、法规达8000多部，是世界上拥有最完备、最详细的环境保护体系的国家。这些法律均是德国各级政府为适应不同时期生活垃圾的性质和时代要求所制定的。
在汗牛充栋的涉及垃圾处理和环境保护的法律中，对德国垃圾回收体系建设起到决定作用的有以下几部：1972年，联邦德国政府颁布了《废弃物处理法》，推动垃圾从无序堆放逐渐走向集中处理；1986年，修改了《废弃物处理法》，改名为《废弃物避免及处理法》，引入了减少产生垃圾量的理念；在20世纪90年代中期，统一后的德国实施了《物质封闭循环与废弃物管理法》，规定除了已经实现的金属、纺织物及纸制品的回收外，其他可循环使用的材料也必须在进行分类收集后重新进入经济循环；随后，德国政府出台了《废物管理法案》和《包装条例》，从而建立了双轨收集制度，用于对居民丢弃的产品包装进行分类收集、回收和处置；2005年，德国开始执行比欧盟《填埋法案》更为严格的法规，规定未经处理的生活垃圾和工业垃圾不得进行填埋处置，废物在填埋前必须在处理厂中接受处理，从而避免填埋后在微生物的作用下产生甲烷，此后，德国的垃圾填埋数量出现大幅度下降。
对垃圾进行有效的分类回收和处理利用，光依靠一套完整的法律是不够的，还需要一整套的配套设施。而这些配套设施归根结底只有一个目的，就是能够帮助普通民众在日常生活中能够实现垃圾分类。
由于德国是联邦制国家，各州对于垃圾的分类有着细微的差别，总的来看，德国的垃圾可以分为五类，分别是：有机垃圾、轻型包装、纸制品、玻璃制品以及其他生活垃圾等，每一种垃圾都有一种代表颜色。在德国所有的住宅小区或者住宅楼中，都配有基础的三种垃圾箱，分别回收有机垃圾、轻型包装和纸制品。所有的居民都会在家中对这三种垃圾进行分类，然后分别投入对应的垃圾箱。而在每个街区，都会有专门用以回收玻璃制品的垃圾箱，往往有绿色、棕色和白色三个颜色，用以回收三种对应颜色的玻璃瓶。至于类似于装修材料之类的其他生活垃圾，则往往需要自行丢弃到指定处理地点，或者支付一定的费用，请垃圾处理公司上门回收。而在德国所有公共场合，也都设置有分类垃圾箱，方便行人在丢弃垃圾时直接实现分类丢弃。
建立完整的垃圾处理产业体系
梳理垃圾回收的整个链条，最关键的毫无疑问是一头一尾——如何让民众自觉进行垃圾分类，分类回收的垃圾如何进行处理再利用。而德国正是牢牢地抓住了这两头，才实现了在垃圾分类回收领域绝对的领先地位。
在德国的幼儿园，小朋友就被教育要对垃圾进行分类丢弃。而到了小学，学校往往会系统性地教导学生垃圾分类对于保护生态环境的重要性，以及如何进行科学的垃圾分类。正是这种从小的教育培训，使得德国民众建立起“垃圾分类回收”的集体意识。在现实生活中，如果有人没按照分类丢弃垃圾，往往会遭到他人的批评。记者当年刚到德国读书租房时，第一件事情就是被房管员教导如何使用厨房的分类垃圾箱进行垃圾分类丢弃。除此之外，德国各州政府还会时不时印发关于垃圾分类知识的小册子，分发给居民，进一步加强民众科学垃圾分类的意识和能力。
而在垃圾的回收处理方面，德国引入了经济杠杆，建立起了完整的垃圾处理产业体系，整个行业从业人员超过25万，涵盖工程师、工人、公务员等不同职业，每年的营业额高达500亿欧元，约占全国经济产出的1.5%。前不久，记者采访了位于柏林市中心波茨坦广场地下的欧绿保物流与垃圾回收场，参观这个处在地下15米处的垃圾处理“枢纽站”。在总面积5000平方米的地下工作大厅，配送车络绎不绝，垃圾处理有条不紊。波茨坦广场是柏林著名的商业区，饭店商铺林立，这些饭店每天产生大量有机垃圾，但在这个垃圾场却几乎闻不到异味。原来该垃圾处理厂利用先进的处理技术，将厨余垃圾脱水、脱脂并切碎，经过处理后的油脂被当作燃料使用，而垃圾残渣则送往沼气池变成热能。至于商铺产生的大量包装材料，也被收集之后送往郊区的垃圾处理厂进行分类处理再利用。
另外值得一提的是德国在回收塑料瓶方面的经验。为了提高对塑料瓶回收率，德国企业对塑料瓶收取高昂的押金，购买一瓶售价0.5欧元的矿泉水，往往要额外支付0.25欧元的塑料瓶押金。而在每家超市都设有塑料瓶回收机，只要把喝空的饮料瓶扔进机器，就能退回先前支付的押金。因此，在德国超市里，经常可以看到人们排队用积攒下来的塑料瓶换回押金。
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