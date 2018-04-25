美售华高粱船转向日本及沙特 虽有“接盘”但规模有限

英媒称，根据贸易消息人士和路透社船运数据，在中国政府上周向进口的美国高粱征收高额保证金后，四艘原本从美国向中国运送高粱的船只已转向至其他国家。
据路透社4月24日报道，一位美国交易员和一位在中东的贸易界消息人士说，其中三艘船货在售给一位民间买家之后目前驶向沙特阿拉伯，而第四艘船只的航向根据路透社船运数据显示正在前往日本。
报道称，自从中国4月17日宣布征收178.6%的保证金之后，已有逾20艘原本预计将驶往中国的船只改变航向，其中包括上述四艘船货。
报道还称，在中美两国间高达数千亿美元的贸易博弈中，高粱出口仅占很小的一部分。
路透社Eikon软件的船舶追踪数据显示，当天稍早，一艘载着69842吨高粱的船只，其目的地从中国改至沙特的达曼。
贸易消息人士称，这三批船货以每吨190美元的交付价格出售给沙特。
一位要求不具名的美国出口贸易商称：“这是一个相当不错的折扣，否则交付至沙特的价格约为每吨208美元。”
根据美国农业部（USDA）联邦谷物检验局资料，3月3日，散货船BTG EIGER载着来自美国阿彻－丹尼尔斯－米德兰公司得克萨斯州科珀斯克里斯蒂谷仓的高粱驶离。
路透社航运数据显示，另一艘货轮Ocean Pride号3月初从美国得克萨斯州加尔维斯顿的一处谷仓装载58593吨高粱，现已将目的地从中国上海改为日本鹿岛。
从贸易方面的消息以及路透社的一份出口和航运数据分析可以看出，上周已经有几艘装载高粱从美国驶往中国的船只改变了航线。
美国农业部数据显示，目前有21艘装载美国高粱的船只预定驶往中国。
报道称，沙特并不是高粱进口大国，但却是全球第十大玉米进口国，预计部分高粱用作取代玉米作为饲料。
报道称，日本是美国高粱的第二大市场，但规模远远小于中国，后者基本上购进了美国出口高粱的90%左右。
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