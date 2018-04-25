世行增资让中美均成赢家

外媒称，世界银行成员国上周末达成将该行资本增加130亿美元的协议，中国的影响力由此增强，但美国仍然牢牢把握控制权。
据美国《华尔街日报》网站4月23日报道，此次增资后，世行每年可发放的贷款规模将从600亿美元左右增加至约1000亿美元。世行贷款主要面向低收入国家的发展项目。
报道称，世行增资协议导致各国投票权重新分配。因此，人们也可借此次增资评估各成员国对全球经济影响力的变化。
成员国在世行的投票权取决于多个因素，包括一国在全球经济中的相对规模、各国向世行缴纳资金的份额，以及某个国家以往提供的支持。设立这一准则旨在让投票权不至于变化太快。
报道称，增资协议达成后，美国仍稳坐世行头把交椅。美国仍是世行主要机构国际复兴开发银行的最大股东。世行的重要决定必须获得85%以上的投票权支持才能通过，美国的投票权超过15%，因此仍具有唯一的一票否决权。
报道称，中国的经济实力已快速提升，在世行发挥更大作用的愿望也越来越强烈。中国是全球第二大经济体。按照增资协议，中国在世行的投票权从4.45%升至5.71%，提高幅度远超其他国家。不过中国的投票权仍居第三位，日本以6.83%的投票权位居第二，而美国的投票权则遥遥领先。
世行行长金墉上21日称，世行短期内无需进一步增资。不过金墉指出，过去发生危机时，各国常常给予世行更多资源来应对危机。
据英国《泰晤士报》网站4月23日报道，英国国际发展大臣彭妮·莫当特对中国开始从受援国转变为援助国表示欢迎。彭妮·莫当特称赞世界银行成员在世行调整权力架构之际向其注资130亿美元的举动。
报道称，此次增资后，中国所获得的援助资金的份额将会减少，因为更多的援助会针对较为贫困的国家。此外，世行承诺到2030年节省18亿美元，计划主要通过设定工资限额来达成这一目标。
报道称，上周末达成的协议意义重大。它既证明了中国日益增强的全球影响力，也是美国总统特朗普首次与多边体系开展的合作。美国作为在世行持股比例最大的国家，原本有可能阻挠世行的这一计划。世行上一次增资发生在2010年。
莫当特说：“该协议了不起的地方之一是，中国正在从受援国转变为援助国。中国借贷的利率和在世行面临的机遇发生了改变。这份协议的另一个好处是，我们正在将中国纳入多边体系。”
报道称，最初遭到特朗普政府抵制的增资计划将为世行针对贫困国家的主要放贷机构——国际复兴开发银行增加75亿美元的资金。世行集团的国际金融公司将获得55亿美元。根据该协议，国际复兴开发银行将提高针对较为富裕的发展中国家的贷款利率，以阻止它们过度借贷。国际复兴开发银行向较为贫困的国家提供贷款的比例将从63%升至70%。
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