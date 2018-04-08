李显龙接受《人民日报》专访（全文）

（一）
2017 年中新关系可以说与时俱进，各领域的合作都取得积极进展，您于去年 9 月对中国进行了正式访问，与习近平主席就两国关系发展达成了一系列重要共识。您对2018年中新关系有何展望？
1. 新中关系的牢固基础，是两国领导人早在两国1990年正式建交之前就奠下的。李光耀先生于1976年访华，邓小平先生两年后回访新加坡，今年适逢邓小平先生访问新加坡40周年。之后，新中关系随着两国领导人的频密互访而稳健发展，中国国家主席习近平也于2015年到新加坡进行国事访问，庆祝两国建交25周年。
2. 习主席说过，新中两国在许多领域享有共同利益，我非常同意。新中两国虽然在人口规模和结构、经济规模以及地理环境等方面都大不相同，但还是在许多领域进行双赢的合作，例如贸易投资、社会治理、人力资源培育、金融服务，和法律司法事务等等。
3. 从我去年9月访问中国与习主席会晤至今，中国已召开了十九大和两会，为中国在新时代的发展和外交政策定下了战略方向。中国在区域和国际课题上将扮演日益重要的角色，新加坡将一如既往地支持中国积极参与区域架构和国际体系。
4. 两国日益深化的合作关系体现于三个政府间合作项目。首先是苏州工业园区，它促进了中国早期的工业化过程，也在中国其他城市被复制。之后，我们携手打造天津生态城，支持中国实践可持续发展和绿色发展理念。第三个合作项目是重庆战略性互联互通示范项目，这是中国一带一路、西部大开发、长江经济带等策略下的重点示范项目。
5. 今年，新中两国将举行一系列双边活动。首先，我们正在争取完成中新自由贸易协定升级版的协商工作。另外，一年一度的新中双边合作联合委员会会议（由两国副总理主持）以及第二届法律和司法圆桌会议将在新加坡举行，而新中社会治理高层论坛和新中领导力论坛则会在中国举行。我们希望通过这些高层次平台和其他交流管道，让两国的合作关系更上一层楼。
（二）
东盟是中国周边外交的优先方向，今年新加坡担任东盟轮值主席国，上半年还将继续担任中国—东盟关系协调国，新加坡将如何推动中国—东盟关系进一步深入发展？
1. 中国是东盟最重要的对话伙伴和实质合作伙伴之一，也是多数东盟成员国的最大的贸易伙伴。东盟是个具有一定影响力的区域组织，团结、高效，为中国创造有利的区域环境。中国—东盟自由贸易区（ACFTA）是全球最大的自由贸易区之一。因此，维持密切、稳定和互利共赢的关系，对中国和东盟来说都是有利的。
2. 作为东盟轮值主席国以及中国—东盟关系协调国，新加坡将继续致力于扩展和深化双方的合作关系。双方于 2015 年签署中国—东盟自贸区升级议定书之后，现在正推动自贸协定升级工作的全面落实。随着双方经济联系的深化和互联互通的推进，我们有望在 2020 年前实现中国—东盟双边贸易额达1万亿美元的目标。
3. 今年是东盟—中国建立战略伙伴关系 15 周年。新加坡和其他东盟成员国正与中国一起就“中国—东盟战略伙伴关系 2030 年愿景”进行规划，为东盟 – 中国关系未来发展指明方向。我们希望能于 2018 年 11 月公布这份愿景。
4. 2018 年也是东盟—中国创新年，这和新加坡东盟主席任期“坚韧团结、创新求变”的主题相符。作为东盟轮值主席国，我们其中一项重点工作是打造一个东盟智慧城市网络。中国目前已经在 500 个城市开展智慧城市试点工作，是全球智慧城市为数最多的国家。新加坡我们可以向中国学习并借鉴经验。我们也期待在这个领域与中国合作，为我们的人民和企业创造实质利益。
（三）
博鳌亚洲论坛2018年年会的主题之一是“全球化与一带一路”，“一带一路” 建设也是当前中新合作的重要内容。在新加坡发展战略与“一带一路”倡议 相对接方面，您认为哪些是优先方向？
1. 新加坡是最早支持中国“一带一路”倡议的国家之一，也是这项倡议 的坚定支持者。许多国家需要更大量、更优质的基础设施， “一带一 路”不仅能让它们受益，也与维持开放和包容的区域和目标体系相符。因 此，新中两国决定把“一带一路”倡议定为双边合作的重点领域。
2. 两国领导人同意在“一带一路”倡议的几个领域里展开合作。两国联手启动了中新（重庆）互联互通项目的南向通道，以此开辟了连接重庆到 和广西北部湾钦州口岸的铁路通道，以及从钦州延续通往新加坡和其他国家的海上通道。新中南向通道将新丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之 路直接连接起来，加强了中国西部和东南亚以及世界各地多式联运的互联 互通。此外，我们也正在与中方研究如何沿着南向通道推进两国各别的贸 易单一窗口对接，进一步优化货物的通关流程。
3. 新中两国另外一个合作领域是金融服务的互联互通。新加坡是个国际 金融中心，也是全球最大的离岸人民币清算中心之一。新加坡的银行正积 极地协助中国企业通过“一带一路”倡议，进军东南亚市场。在新加坡设 立分行的中资银行已承诺为参与“一带一路”项目的新中企业提供1000亿新元的融资支持，包括发行债券来募集“一带一路”建设项目所需的资金。新加坡的金融中心同时也可以为“一带一路”基建项目专门设计和提 供保险服务。至今为止，三分之二的东南亚基建项目已由设在新加坡的融 资团队所规划。
4. 第三个领域是与第三方国家合作。许多中国企业已利用新加坡作为区 域平台。我们可以借助彼此的优势，共同为“一带一路”沿线的第三方国 家发展可行的商业项目，并联合为他们的官员提供培训。
5. 最后，新中两国可以在调解及解决跨境商业纠纷方面进行合作，为纠纷各方提供法律咨询和调解服务。新加坡能够在项目融资方面享有良好的纪录，主要是因为我们拥有可靠和具有信誉的司法制度；包括解决商业纠纷的调解、仲裁和诉讼机制。有了更多元化的纠纷解决机制，投资者也将更有信心展开跨境项目。
（四）
当前新加坡正在同其他十国继续推进 CPTPP（全面进展的跨太平洋伙伴关系协定），也在同包括中国在内的其他 15 国谈判 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定），请问您如何看待亚太地区这些不同的区域贸易安排之间的关系？
1. 全球化和国际贸易协助许多国家取得经济增长和繁荣，新加坡和中国也不例外。不过，一些国家的政治氛围正转向排斥全球化和国际贸易。美国向来提倡自由贸易并支持多边经济体系，但最近美国对自由贸易的态度却大幅度转向，采取了保护国内产业的措施，以缩小庞大的双边贸易赤字。这些措施无可避免地将影响美国和中国以及其他国家之间的关系。
2. 作为一个开放型的小规模经济体，新加坡非常依赖国际贸易。如果一些国家单边采取贸易保护主义措施，结果引起相关的反制行动并升级为贸易战，这将严重破坏国际多边贸易体系，而这个体系在过去几十年里是全球许多国家经济繁荣发展的关键。展开贸易战对任何国家来说，都没有好处。
3. 中国在 2001 年加入世界贸易组织是个大胆的决定。入世后，中国承诺遵守多边贸易体系的规则，包括遵循世贸组织的争端解决机制。这让中国获益，其他国家亦然。
4. 自 2001 年起，中国的经济迅速起飞，在全球 GDP 的占比和贸易总额也大幅度增加。在这样的背景下，其他国家自然希望中国能承担更多的责任，为全球体系做出更大的贡献，例如进一步开放商品和服务市场及放宽入华外资条例等。这些举措将更切合中国目前的发展阶段。中国可以通过多边模式或和区域伙伴签署自由贸易协定来推进这方面的工作。
5. 另一方面，跨太平洋伙伴全面进展关系协定（CPTPP）和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）具有一定的互补性，能够协助落实亚太自由贸易区的愿景。这两份协定将推动亚太地区的经济增长，并促进商品、服务和商务的无缝衔接，让所有成员国获益。最近签署的 CPTPP 是一份开放和具包容性的协定。我们欢迎中国和其他国家在未来加入 CPTPP。
6. 与此同时，我们也希望 RCEP 的谈判工作能够尽早完成。RCEP 将创造 更大的市场，涵盖全球近一半人口，并占全球 GDP 的三分之一，可为成员 国和更广大的亚太区域带来显著的经济和战略效益。如果我们能在今年签 署 RCEP，这份协定加上 CPTPP，将传达明确的信息， 那就是：我们致力推动 全球多边贸易，并决心确保本区域合作架构的开放性和包容性。
（五）
根据新加坡《联合早报》的最新报道，中国首次超越印度尼西亚，成为新加坡的最大旅客来源国，您对此有何评论？新加坡人口中大多数是华人，因此很多中国人对新加坡有着天然的亲近感，您本人也接受过华文教育，请问您如何看待中新两国之间的这种历史文化联系？
1. 中国有近 14 亿人口，中产阶级的人数也正迅速增长。每年，数以百万计的中国人到国外经商或旅游，足迹遍布世界各地。
2. 新中两国在语言和文化上的共同之处，让新加坡成为中国游客喜爱的旅游地点。我们欢迎中国游客。两国人民的频密交流，能保持双方密切的关系，并为我们创造更大的合作空间。
3. 然而，中国游客选择到新加坡旅游，也正因为新加坡不是中国的另一座城市。他们感受到新加坡独特的风土民情和多元文化色彩。不同种族、宗教信仰的新加坡人，都能在这里和睦共处。我们希望中国游客到访新加坡时，能感受到新加坡这个小岛国的独特之处，也了解我们多元种族的身
份认同不仅是生活写照，也影响新加坡在国际社会上的定位及我们同其他国家的关系。
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