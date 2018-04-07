菲律宾监管机构责令Uber推迟停运时间

菲律宾反垄断机构周六宣称，该机构已经责令Uber推迟在该国的停运时间，因为菲律宾监管机构仍在调查和评估Uber拟将旗下饱受亏损之扰的东南亚业务出售给当地劲敌Grab的交易。
Uber上周一宣布，已与新加坡竞争对手Grab达成协议，同意把旗下东南亚业务出售给Grab。作为交易的一部分，Uber将获得Grab 27.5%的股权。同时，Uber首席执行官达拉-科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)将加入Grab董事会。在宣布这一交易之后，新加坡、菲律宾以及马来西亚等国就宣布对此交易展开调查。
业界人士认为，菲律宾监管机构的这一命令又给Uber与Grab之间的交易带来了新的障碍。此前不久，新加坡监管机构也以调查和评论工作仍在持续为由，责令Uber将在新加坡市场的停运时间从4月8日推迟到15日。
菲律宾竞争委员会（PCC）主席亚申纽-巴斯利干(Arsenio Balisacan)通过声明表示，“Uber目前已经遵从了我们新加坡反垄断同行的规定，将推迟停止该应用在新加坡市场运营时间，此举表明Uber在菲律宾市场继续运营的可行性。”
此前，Uber也计划于4月8日关闭在菲律宾市场的业务。
菲律宾反垄断机构还要求Uber与Grab继续维持他们独立运营业务的状态，包括打车、送货平台、客户与乘客数据库等相关业务都要遵守这一规定。此前，新加坡竞争委员会也出台了一些临时监管措施，要求Uber和Grab不得相互交换各自的机密信息，包括定价、客户和司机等方面数据。
目前，Uber和Grab都拒绝就此事置评。Uber和Grab近日宣布了双方的交易，这也意味着Uber公司开启了在东南亚市场的第二次大撤退之旅。
菲律宾竞争委员会于周二开始对Uber和Grab之间的交易事务展开调查，该委员会表示，“Grab实质性的垄断市场行为，将会对租车行业带来损害。”
在此之前，在前首席执行官特拉维斯-卡兰尼克（Travis Kalanick）的主导下，Uber已经将中国和俄罗斯市场的业务分别出售给当地的运营商。在欧洲市场，Uber公司也遭遇了诸多抗议和抵制以及其它诸多的法律纠纷和地方当局的种种禁令，此外还遇到了当地出租车司机的反对，这些出租车司机声称Uber没有像他们一样遵守当地的保险、许可和安全等规定。
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