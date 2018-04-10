美国劳动力市场趋紧 薪资涨势加速

英媒称，由于温和气候带来的提振消退，美国经济3月创造的就业岗位为6个月来最少，但薪资涨势加速，表明劳动力市场趋紧，这将为美联储今年进一步加息提供依据。
据路透社华盛顿4月6日报道，劳工部6日表示，3月非农就业人数增加10.3万，建筑业和零售业就业人数减少。这是去年9月以来的最小增幅。今年2月增加了32.6万个就业岗位，是两年多来的最大增幅。由于裁员人数处于历史最低水平，3月其他独立劳动力市场指标强劲，表明工作岗位增幅回落可能是暂时的。
报道称，一季度平均每月增加就业岗位20.2万个，凸显劳动力市场的潜在体质强劲。经济需要每月创造大约10万个工作岗位，才能跟上适龄劳动人口的增长。
据报道，失业率连续第6个月持稳在4.1%。随着劳动力市场闲置减少，3月平均时薪年增长率从2月的2.6%提升至2.7%。经济学家表示，年度薪资增幅正接近3%，至少要达到这一增速才能带动通胀升向美联储设定的2%目标。
报道称，薪资增长有望在下半年加速，并让美联储保持在逐步加息的道路上。美联储上月上调了借贷成本，并预测今年将再加息两次。
英国可靠来源-隆巴德咨询公司的首席美国经济学家史蒂文·布利茨说：“美联储的政策轨迹没有改变。如果说有什么变化，那就是薪资数据开始令今年再加息三次的理由增强。”
报道认为，美国就业岗位增幅下降，同时美国和中国之间的贸易紧张关系加剧，这令美股和美元受到打击。美国股市走低，美元对一篮子货币汇率下跌，美国国债价格上涨。经济学家认为，股票市场遭抛售在短期内不会给就业带来影响，但会导致金融状况收紧。
报道称，第一季度经济似乎有所放缓，国内生产总值环比增长年率预测大多低于2%。经济学家表示，今年的增长受1.5万亿美元所得税减免和政府增加支出计划的支撑，这将部分抵消股市震荡带来的影响。
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