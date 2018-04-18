美前总统乔治·布什妻子去世 享年92岁

据海外网此前报道，乔治·布什办公室当地时间4月15日发表声明称，92岁的前第一夫人芭芭拉·布什将不会再寻求额外的医治，并将重点放在舒适护理上。
声明全文：
在最近一系列的住院治疗之后， 在咨询了她的家人和医生之后， 已经92岁的布什夫人决定不再寻求额外的医疗治疗， 而是将重点放在舒适护理上。对于那些了解她的人来说，这并不令人感到惊讶。芭芭拉·布什在面对不佳的健康状态时也坚强如磐石， 这要归功于她的信念， 她不担心自己的病况，却一直为他人忧心。她生活在一个让她崇敬的家庭里，她接受到了许多善意的信息，并对那些祝福与祈祷表示感谢。
声明并没有详细透露芭芭拉的病况，但据外媒报道称，芭芭拉患有慢性阻塞性肺病，去年曾几度进出医院。东网则称她一直受格里夫氏症（Graves‘ disease）的困扰而接受治疗。格里夫氏症是引起甲状腺功能亢进症的一个主要成因。它是自体免疫性疾病，透过刺激甲状腺刺激激素受体使身体产生过量的甲状腺素。这种病的症状可能包含急躁易怒、肌肉无力、睡眠障碍、心跳过速、怕热、腹泻，以及体重减轻。其他症状可能包含眼睛凸出。
据悉，芭芭拉和老布什已结婚73年，两人共有6个子女，他们也是美国历史上婚姻持续时间最长的总统夫妇。老布什于1981年至1989年出任美国第41任总统，他与芭芭拉的长子小布什在2001至2009年期间担任美国第43任总统。芭芭拉是目前仍在世同时具有前总统妻子以及另一位前总统母亲两者身份的唯一一人。
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