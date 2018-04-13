特朗普改口“打击叙利亚没时间表” 俄调兵遣将“备战”

外媒称，对俄与西方军事对抗的担忧12日继续走高，但美国总统特朗普对军事打击叙利亚的时间选择让人感到迷惑。他修正了之前说很快将实施打击的警告，表示“有可能很快，也可能不会很快”。
白宫尚未作出动武决定
据路透社4月12日报道，特朗普12日早晨在推特上写道：“我从没说过何时会发生打击叙利亚的事情。有可能很快，也可能不会很快。”此前一天他发推文说，导弹“即将来袭”。
法国总统马克龙12日称，他有证据证明叙政府制造了化武袭击，他将在收集完所有必要情报之后决定是否对叙政府目标发动打击。
马克龙说：“我们需要在适当的时候作出决定，也就是我们判断（军事打击）最有用、最有效的时候。”他没有具体说明其证据。
另据美国有线电视新闻网网站4月11日报道，多名美国和西方官员11日说，特朗普总统早上宣布导弹将很快射向叙利亚，这番话令他的大部分助手措手不及，而且这是在美国与重要盟友达成共识之前说的。
白宫11日晚些时候说，在特朗普发这条推文时，尚未确定如何对此前发生在叙利亚的化武袭击作出反应。
白宫发言人桑德斯说：“我们仍然认为我们有多个选择，所有这些选择都还在讨论之中。尚未作出最后决定。总统有多个可供选择的方案。”她说导弹攻击不是特朗普的唯一选择。
桑德斯说副总统彭斯11日下午主持了一次国家安全委员会会议来商讨叙利亚局势。防长马蒂斯和参谋长联席会议主席邓福德参加会议。
报道称，特朗普仍在与美国的伙伴——主要是法国总统马克龙和英国首相梅——就对叙作出协同反应进行密集磋商。但官员说，这些领导人尚未就作出反应的规模和时间达成坚定的共识，因此在本周末前不大可能发动导弹攻击。
报道认为，法国看起来准备发挥主导作用。在发动攻击的问题上，马克龙不需要获得议会批准，而且他称使用化武是必须坚持的一条红线。
此外据美国《新闻周刊》网站4月11日报道，不顾俄罗斯发出的报复警告，美国防长马蒂斯11日仍表示，他准备向特朗普提出对叙政府采取军事行动的计划。
马蒂斯告诉记者：“我们准备好提供军事选择，是否合适由总统来决定。”
法国《费加罗报》报道，法国军方向总统马克龙提交了法方的作战计划。沙特和英国也表示有意参与此次袭击。
俄方未雨绸缪调兵遣将
据塔斯社4月11日报道，俄罗斯国家杜马国防委员会主席沙马诺夫11日透露，俄方正在同美国参谋长联席会议直接对话，并通过土耳其与北约接触。
沙马诺夫强调，他所在的委员会对于美国可能打击叙利亚的消息并不担忧。他称俄军事、外交和政府部门正与有关各方进行全天候密切接触。
另据俄新社4月12日报道，以色列国际图像卫星公司发布的卫星图片显示，俄军舰已离开叙利亚塔尔图斯港。在其中一张图片上可以看到7艘驻港军舰、两艘反破坏艇和两艘柴电潜艇，而在日期为4月11日的第二张图片中则能发现，多数军舰已不在港内。
该公司在图片配文中称：“多数俄军舰从塔尔图斯港消失。目前，失踪的军舰正在海上列开阵式，以应对可能遭受的打击。（港口）只留下一艘‘基洛’级潜艇。”
报道称，以“哈里·杜鲁门”号航母为首的美国海军战斗群已从弗吉尼亚州的母港出发，前往地中海。
此外据俄罗斯《生意人报》4月12日报道，11日晚，特朗普承诺的决定是否轰炸叙利亚的期限已到。打击没有到来，但这并不意味着它不会很快发生。
报道称，俄国防部已经制定了俄军在冲突升级情况下准备采取的措施清单。俄军总参谋长格拉西莫夫此前直言，“如果俄驻叙军队受到威胁”，他们将对美国导弹和作为载具的军舰、飞机开火。军事指挥机关的一名消息人士透露，这一公开宣布的极端措施也被传达到美军司令部。
报道称，为表明决心，俄海军封锁了叙利亚沿海，计划举行射击训练。该区域将在莫斯科时间11日至12日、17日至19日、25日至26日的10时至18时禁止通行。目前，俄海军在地中海集中了黑海舰队的大约15艘战舰和保障船，其中包括携带“口径”巡航导弹的护卫舰和潜艇。此外，伊尔-38N反潜机已被调往叙利亚。
消息人士表示，俄罗斯的监视工具对地中海地区进行了24小时监控，为此动用了地面设施和A-50预警机（跟踪美国“唐纳德·库克”号驱逐舰）。S-400和“铠甲”-S1防空系统正在执行战斗值班，保护赫迈米姆空军基地和塔尔图斯物资技术保障点。国防部消息人士表示，这些设施“应该不会受到攻击，否则后果将是灾难性的”。同时，俄方希望从五角大楼获得美国拟打击对象的坐标，以杜绝俄方受损失的理论可能，因为叙利亚的几十座设施里有俄罗斯军官。
直接冲突或引“末日战争”
据美国《华尔街日报》网站4月12日报道，特朗普和俄罗斯的一系列交锋加剧了美俄军事力量在叙利亚发生直接冲突的风险。如果爆发冲突，这将是美国尖端导弹技术与俄罗斯整体防空实力的对决。
报道称，美俄交锋让美国对叙利亚疑似化武袭击的愤怒演变为美俄两个军事强国之间的军事摊牌。特朗普誓言，美国技术将最终取胜。但美国军官承认，俄罗斯的防御系统非常强大，其中包括S-400地对空系统这类高性能武器。
另据英国广播公司网站4月12日报道，英国前驻叙大使彼得·福特在英国广播公司节目中说，目前叙利亚局势一触即发，稍有不慎就会引发“末日战争”。他认为俄军在叙利亚部署很深，而且有防空部队，所以导弹攻击叙利亚，俄罗斯不可能不作出反应。他说，俄罗斯战机已经在不停地对地中海东部的美国战舰进行电子侦测。
此外，德国《柏林晨邮报》网站4月11日刊登题为《特朗普可能在中东引燃大火》的文章称，有关持续7年多的叙利亚内战的消息令人不安。特朗普对莫斯科的最新警告并没有改善这种情况。恰恰相反，他在推特上发文称美国导弹“即将来袭”。
文章称，不仅他发出的威胁令人愤怒，而且他那轻浮的语调也异乎寻常。这背后隐藏着让战争变得平庸化的危险——仿佛一切只是电脑游戏。
文章认为，特朗普的反应表明了两个明显的弱点。首先，他表明自己甚至还没有开始制定叙利亚战略，3月底他还宣布将“尽快”从叙撤走美国军人。其次，迄今为止没有确凿证据表明发生了毒气袭击。
更明智的做法是，先派遣禁止化学武器组织的专家到叙利亚调查相关指控，之后再考虑采取强硬政治措施还是在必要情况下采取军事措施。那将带来更多的国际认可和合法性。
文章称，但是，美国和部分西方国家存在信誉问题。众所周知，2003年美国对伊拉克发动战争的借口后来没有得到证实。如今，对大马士革和莫斯科发出的威胁再次笼罩在美国情报幻想的幽灵之下。
文章称，即便有很多理由反对叙总统巴沙尔，但特朗普现在用傲慢言辞发出的威胁有可能在中东引燃危险的大火。伊朗、土耳其和以色列参与其中的叙利亚战局可能会扩大为美国和俄罗斯的对峙。
文章认为，白宫主人没有考虑自己推特行动的长期后果。他考虑的可能是将于11月举行的美国国会中期选举。他的使命是：言辞示强，展示力量，保持优势。这可能是产生致命后果的短期算盘。
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