Facebook营收及获利均超预期 用户忠诚度不受数据风波动摇

Facebook Inc (FB.O)股价周三上涨，此前公布的季度营收优于华尔街预期，显示Facebook处理用户数据不当的丑闻，初步并未冲击到最有利可图的广告业务。
Facebook股价上涨4.6%报167美元，削减一个多月来的跌幅。自从外界在3月得知Facebook数百万用户数据被谘询公司剑桥分析(Cambridge Analytica)滥用之后，Facebook股价即陷入低潮。
剑桥分析闹出的丑闻不仅涉及8,700万用户，还引发外界要求提高监管并呼吁用户弃用Facebook。但迹象显示，广告用户对此不以为意。
“大家不停在谈论这件事将给Facebook带来多么惨的遭遇，但我认为财报结果非常正面，显示Facebook没问题，他们将会挺过去，”Synovus Trust Company的高级投资经理Daniel Morgan说。他的公司持有约7.3万股Facebook股票。
Facebook季度获利优于分析师预估，因季度营收较上年同期跳涨49%，略超出了39%的支出增幅。公司大力推进增加视频内容，带动移动广告业务增长。
Facebook公布，首季月均活跃用户数(MAUS)达到22亿，按年增长13%，符合汤森路透I/B/E/S的预估。
公司扭转了上一季度在美国和加拿大日均活跃用户数下滑的局面，称用户数由去年第四季的1.84亿提高至1.85亿。
这份财报为Facebook带来了亮点。过去几个月里，这家全球最大的社交网络一直负面消息不断，公司因为对个人信息的处理，对美国大选的影响、以及助长发展中国家暴力活动而面临重重麻烦。
几个季度以来，Facebook的业务模式展现了韧性，只要用户还会来浏览其动态消息(News Feed)与观看视频。针对用户的个人化广告为Facebook主要营收来源。
Facebook表示，第一季结束时员工人数为27,742人，较上年同期增加48%。
执行长扎克伯格在声明中表示，Facebook”投资是为了确保我们的服务能永续使用。”他之前曾说，为了公司的长期健康，可以牺牲Facebook的利润率。
可归属于股东的首季净利增至49.9亿美元，或每股盈余(EPS)1.69美元，上年同期分别为30.6亿美元或1.04美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期Facebook第一季EPS为1.35美元。
总营收119.7亿美元，高于分析师平均预估的114.1亿美元。
收紧监管规定会减少Facebook可用于制作个性化及定向广告的数据，从而降低广告的利润。不过从Facebook的规模来看，它也有能力较好地应对监管。
Facebook及Alphabet旗下的谷歌共同主宰着全球网络广告市场。根据研究公司eMarketer的数据，今年的全球数字广告营收中，Facebook料占18%，而谷歌的份额达31%。
Facebook表示，公司将获准用于股票回购的资金再增加90亿美元，而最初获准用于股票回购的资金规模为60亿美元。
Facebook股价3月16日以185.09美元作收，剑桥分析(Cambridge Analytica)丑闻就是在这天收盘后曝光的。后来在接下来的几天里，Facebook市值蒸发了逾500亿美元。
即使该公司的旗舰社交网站—Facebook在用户或广告商中遭受巨大的名誉损失，但它仍拥有Instagram、Messenger及WhatsApp这三个全球最受欢迎的智能手机应用程式。（路透社）
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