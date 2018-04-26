中国将对外投资试点额度提高至100亿美元

据彭博社报道，中国外汇监管机构将上海和深圳对外投资试点额度提高了一倍以上，基金公司海外资产投资总额可达100亿美元。
国家外汇管理局周二晚间公布，上海和深圳合格境内有限合伙（QDLP）/投资企业（QDIE）试点额度分别增加至50亿美元。根据大华银行的一份报告，上海QDLP和深圳QDIE试点项目之前的额度分别为20亿美元和25亿美元。
“最近几个月，随着中国继续推进金融市场和资本账户的开放，有关部门加大了力度促进对内和对外投资的双向流动，”大华银行表示。
中国领导人本月稍早出台了一系列旨在开放金融体系并进一步全面融入全球资本市场的举措。中国央行行长易纲曾承诺会迅速采取行动，营造外资公司与国内金融公司公平竞争的环境。外资公司正在关注他的这一承诺是否是认真的。
“这为一些合理的资本流出打开了大门，应能在一定程度上平衡中国境内债券市场的资本流入，”东方汇理新兴市场策略师Samsara Wang表示。“由于总额度高于预期，进程也比预计的更快，这一消息可能对人民币汇率有温和负面影响。”
法国巴黎银行的资产管理部门是获准开展QDLP项目的机构之一。据报道，摩根资产管理等数家机构上个月获得了QDLP配额。
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