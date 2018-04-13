FB后院起火 WhatsApp被曝向第三方分享用户财务数据

仔细阅读WhatsApp的服务条款，我们可以发现这个消息应用正在收集相当数量的用户数据并与Facebook共享。
最近，公司一名代表告诉印度媒体PTI：“WhatsApp几乎不收集数据，所有信息都采取端对端加密。跟最近媒体的评论相反，我们不会跟踪用户信息发送的对象。”这意味着，平台上的对话是加密的，但是用户的交流对象、什么时候发送的信息和信息发送频率这些数据还是可以被利用的。
鉴于WhatsApp最近在印度在其平台上支持UPI支付后，当用户通过WhatsApp转账时，关于转账金额、时间和日期、频率以及收款人的VPA（虚拟交易地址）等交易信息全都暴露在WhatsApp平台上。又根据WhatsApp的条款，平台上收集的信息将与第三方服务供应商（包括母公司Facebook）共享。
WhatsApp的其中一条条款写道：“为向PSP（支付服务供应商）发送付款指示，维护您的交易记录，提供客户支持并确保我们的服务安全，包括监测、防止或以其他方式处理欺诈、安全、稳定、滥用或其他不当行为，我们会根据本支付隐私政策与第三方服务供应商，包括Facebook，共享我们收集的信息。”
尽管与Facebook共享的数据不会一直遭到滥用，但这个问题依旧值得重视。
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