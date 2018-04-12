特朗普向叙邀功:我领导美国赶跑IS 但没人说感谢

美国总统特朗普11日扬言要袭击叙利亚，时隔一天，他又发布推文“邀功”，称自己领导美国赶跑了该地区的IS，但是，没人说“谢谢美国”。
特朗普在推文中说，我从来没有说过什么时候会发动对叙利亚的袭击。可能会很快，也可能不会很快！无论如何，在我的领导下，美国在清除该地区的“伊斯兰国”极端分子方面取得了很大成就。但是，“谢谢美国”在哪里？
近日，叙利亚局势因发生疑似发生化学武器袭击事件不断升级。特朗普8日在内阁会议上表示，化学武器袭击一事“决不允许发生”，未来24至48小时内将对叙问题作出重要决定。11日，他又发推喊话俄罗斯，“准备好吧，导弹会来的，又新又好又智能的导弹。你不应该与一个使用化学毒气毒杀民众并享受屠杀的‘畜生’为伍！”
克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫对此回应道，俄罗斯不参与“推特外交”，我们支持严肃方式。他表示，“我们仍然坚信，对于已经脆弱的叙利亚局势，放弃采取可能有害的措施是非常重要的。”
白宫周三表示，美国对此仍未作出最终决定，目前政府仍在权衡更多选项。
另据法新社12日消息，俄罗斯国防部表示，叙利亚政府军已完全夺回大马士革郊区东古塔地区，此前发生所谓“化武攻击”的杜马镇已升起叙利亚国旗。俄罗斯军方表示，现在杜马情况“完全稳定”。
此前，美方声称叙利亚政府针对大马士革郊区的杜马镇平民实施化学武器攻击。俄罗斯驻联合国大使将这件事称为“假新闻”，叙利亚官方人士也认为，这是武装分子散布的谣言，企图阻挡叙政府军的凌厉攻势。该消息人士称，占据优势并坚决进攻的政府军不需要化学武器。
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