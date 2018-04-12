俄媒：东盟国家正迅速疏美亲中 美借南海围堵中国盘算落空

俄罗斯东方新观察网站4月9日刊登题为《中国投资征服东盟》一文。作者为政治观察家德米特里·博卡列夫。文章摘编如下：
马来西亚是最发达的东盟成员国之一。它的地理位置使其得以控制马六甲海峡——连接欧洲、中东与东亚航道最重要的一段。近年来，中马关系呈现显著回暖势头。众所周知，马来西亚占据着加里曼丹岛和马来半岛的一部分。马六甲海峡即位于马来半岛与苏门答腊岛之间，连接印度洋的安达曼海和南海。
马六甲海峡是连接欧亚东西端海路的一部分。全球四分之一的海上商业货运，包括中国80%的石油进口途经这里。中东是中国及其他东亚油气进口大国（韩国、日本）的主要燃料供应地区，中东能源运输航道经过马六甲海峡。因此，上述亚洲经济巨头的能源安全取决于马六甲海峡的航行自由。
在此情形下，中国能源面临的风险最大。一旦海峡被封锁，日韩可以指望盟友美国出手相助，后者油气储备巨大，所处位置也方便其将这些资源通过海路运往东亚。但中国是美国在亚太的主要竞争对手，理论上，美国可能希望封锁马六甲海峡，给中国经济带来重创。
同时，马来西亚地处海峡东岸，不久前也是美国的主要地区盟友之一，可以最为积极地参与封锁海峡。应当指出，马来西亚拥有对本地区来说相当强的海军。因此，加强在该国的影响力是中国的重要任务。
就在几年前，东南亚国家和中国的矛盾似乎是这些国家继续与华盛顿合作抗衡中国的保证。马来西亚被认为是美国为遏制中国影响力增长而努力构建的亲美包围圈的一部分。这个“地带”还囊括澳大利亚、印尼、菲律宾等国。但近年来，美国在东南亚的支持者阵营开始急剧缩水。
2016年10月，菲律宾总统杜特尔特声称要与美国“分手”，同中国友好。菲律宾被视为美国在该地区最老牌和可靠的伙伴之一，该国领导人的这一表态因而出乎许多人意料。
不久，马来西亚也突然向中方伸出橄榄枝。2016年11月，该国总理纳吉布访问北京，表示有意将中马友谊提升到新高度。这方面的一个最初步骤是，马来西亚决定购进一批中国军舰，此前它只从美国购买这些武器。访问期间，两国还签署了9份协议。
许多专家认为，菲马急剧转向中国的原因是中国的慷慨投资和美国意欲干涉伙伴内政。
中国明白时机已到，开始越来越多地投资马来西亚经济。2016年，双方就中国公司承建连通马首都吉隆坡和新加坡、造价约150亿美元（约合942亿元人民币）的高铁展开磋商。2017年10月，河北新武安钢铁集团宣布斥巨资在马亚西亚民都鲁省建钢厂。马政府准备在该厂基础上打造对全世界投资者具有吸引力的工业园区。
2017年1月，欧盟决定禁止用棕榈油制造生物燃料，引起马来西亚的坚决抗议。马来西亚是最大棕榈油生产国之一，2017年，该产品占其整个出口的55%以上。马副总理扎希德表示，欧盟国家停止购买棕榈油将影响该国至少50万从业人员。中国再度施以援手。它已是马棕榈油第二大进口国。2018年2月，中国驻马使馆代表宣布，该国打算大幅增加进口，到2020年前成为该产品主要进口国。此外，中国还将鼓励中国公司投资马农业和生物原料制造。
当月，马来西亚最高元首穆罕默德五世表示，他很高兴看到中马合作取得丰硕成果。他指出贸易合作成果，并盛赞全球基础设施项目“一带一路”倡议。他认为，中马关系日趋稳定，给两国人民带来了越来越多的福祉。
文章认为，可以得出结论：马来西亚及其他东南亚国家正迅速脱离美国势力范围，转投中国。美国也在相当程度上失去了控制马六甲海峡的机会。倘若华盛顿指望南海问题可以阻止这一切发生，那么它打错了算盘。
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