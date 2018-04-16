支付宝在新加坡舞刀弄棍 PayPal不甘示弱进驻Grab每人送18新元

马云的支付宝和马化腾的微信支付，近年来在新加坡和东南亚动作频频，引起广泛关注。支付宝去年接入新加坡最大的出租汽车公司康福德高之后，总理李显龙在全国群众大会上，还特地在屏幕上显示支付宝进军新加坡出租汽车业的画面。
支付宝和微信支付，过去一年来在新加坡也是攻城拔寨，不断进入各个商家，尤其是樟宜机场等要地。
在出租行业中，支付宝曾进入Uber应用，让中国游客在新加坡也能够用支付宝召网约车。而且，在两年前，支付宝也进驻了Grab，成为支付选项。
不久前，总部位于新加坡的东南亚网约车公司Grab宣布，收购Uber在东南亚的业务。虽然东南亚一些国家正在调查这起合并案是不是触犯反垄断条例，但实际上Uber的应用软件已经形同虚设。
Grab成了东南亚网约车的老大，这一点已经无可争议。
在Grab里，你发现除了绑定信用卡之外，也可以使用GrabPay的支付工具付款。此外，支付宝也赫然在列。
不过，现在事情起了微妙的变化。
大家都知道，支付宝之前，美国就有了一个网上支付工具叫PayPal。好巧不巧，Pay就是支付，Pal是宝的谐音，马云的支付宝和PayPal有着显然的相似性，难怪大家都说马云的支付宝的师傅其实是PayPal.
当然，支付宝之后开始移动化，并增加了很多的创新功能，现在的估值达到1500亿美元，远超师傅（PayPal市值920亿美元）。
不过，PayPal几乎被人遗忘的时候，今天在新加坡却搞出了了一个大动作。
新加坡Grab宣布，今天起接入PayPal支付！
这也意味着，网约车Grab应用软件中，除了信用卡外，只有两家第三方支付接入，一是支付宝，另一个就是PayPal。这两家支付服务同时进入一个网约车应用软件中，实在是一段佳话。
不过，PayPal这次来势汹汹，循的是支付宝的送钱套路。
Grab宣布，4月16日到30日，凡是用PayPal支付车资的，可享有三趟行程每趟折扣6新元。也就是总共可获得18新元的车资。
当然，你在约车的时候，还得输入优惠码PAYPAL。
PayPal是一项全球性的支付服务，你甚至可以绑定多张信用卡在PayPal上，你也可以随时更换信用卡。对于商家来说，无法知悉你的信用卡号码，全由PayPal支付，这让很多不希望信用卡绑在商家的用户亲睐。
PayPal曾在新加坡的一些咖啡馆中使用，但新加坡人对移动支付并不热衷，因此PayPal的努力一直没有成功。
这次PayPal能否借Grab实现突围，让我们拭目以待。
最值得期待的是，PayPal和支付宝同台献技，理应好戏连台！
图：如何使用PayPal支付Grab车资
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