新加坡要限制私宅短租：每年最多90天、一户最多6人，还要80%邻居同意

海峡时报报导，新加坡16日起就私人公寓住宅透过Airbnb等平台提供短租的规范，展开公众咨询，让新加坡能在扶持颠覆性产业和适当规范之间找到平衡点。
市区重建局（URA）发表声明说，该架构将探讨如何将短租应用于公寓大楼开发案，既能符合消防安全要求，让管委会得以运作，又能规范平台营运。
URA的建议之一是，为私宅增设短租的新类別，现有的开发案若获业主同意并向政府登记，就能做短租生意。
对于管委会管理的公寓大楼，URA提议，至少要持有80%产权的业主同意，才能改变用途。
URA也将考虑短租对附近社区的影响。有管委会和安全措施的公寓大楼，尤其是位于商业中心等混合使用区域，或有良好交通基础设施的地点，想改变用途的话，机会较大。另一方面，位于窄弄静巷和没有管委会的物业，URA比较不会核准短租。
URA也考虑，短租日数的全年上限设在90天，以及每户入住人数最多6人。
URA提议的其他规定，包括业主须基於安全理由，向URA提供短租住客资料，并加装火警警铃和灭火器等设备。管委会也可制定更严谨的额外措施，例如降低出租日数上限或要求业主加付使用公设的维护费。
URA也想规范Airbnb和Homeaway等平台：仅能刊登已向主管机关登记短租的民宅广告；协助追踪出租天数，超过90天上限后必须拒绝租屋；同时，利用其网站协助业主缴稅。
公众咨询期间至5月31日截止，回馈意见可送至ura_sta_consult@ura.gov.sg
在定案之前，URA敦促物业业主遵循现有法律，也就是私宅最短出租期间为3个月。
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