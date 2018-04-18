新加坡“星光部队”本周将与台军展开对抗演习

台湾《联合新闻网》援引台军方说法称，本年度“正午操演”将于本周起在台湾屏东与恒春半岛实施，新加坡军队在新加坡陆军训练指挥部率领下参演，台军333旅则派出一机步营作为假想敌陪训。台媒提到参演的新加坡军队都使用激光模拟交战设备，而该装置在参演台军中仅有少部分使用，尚未普及。
1974年12月，时任新加坡总理李光耀向蒋介石提出：新加坡空间有限，希望在台湾训练部队。蒋介石对新加坡的情况“表示同情”。次年，李光耀即与蒋经国签署绝密军事交流与合作计划，即“星光计划”。新加坡武装部队从此开始以“星光演习”代号赴台进行军事训练。
“星光部队”的指挥部设于台北市，指挥官为上校。各部队根据兵种分别驻训屏东恒春保力山，云林县梅林、斗六炮兵基地、新竹湖口装甲兵基地。早年“星光部队”的规模一度高达近万，而近年来新加坡军队也开始在澳大利亚等地的军事基地驻训，“星光部队”目前已经缩减到约3000人左右。
台军对于这一支在台的外国军队相当重视，对“星光部队”只收取驻训期间的物资费用，除此之外分文不取。不过新加坡方面倒是对此相当低调，并不愿意台军以“星光部队”夸口双方合作关系。
“星光部队”在台训练并不隐秘，各基地周围常能见到新加坡大兵与军车招摇过市。据台湾某绿媒报道称，新加坡大兵消费力远胜草莓兵，故而广受当地店家欢迎。
2016年11月23日下午，香港海关在葵青货柜码头例行搜查期间，发现共九辆未经申报的装甲车，以涉嫌走私军火予以扣查。装载装甲车的货柜，属于一艘来自台湾的货船，货柜目的地为新加坡。事后查明这些装甲车就是“星光部队”所用。2017年1月24日，中国香港海关同意归还所有车辆。
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