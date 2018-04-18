工商银行新加坡分行开立投资银行业务

中国工商银行新加坡分行（简称“工行新加坡分行”）今日宣布获新加坡交易所认证为上市主理商，同时公布成立投资银行部，为客户提供更全面的银行服务。
工行新加坡分行副总经理耿昊表示：“随着中新经贸往来日益密切，未来将会有更多中国企业到新加坡资本市场进行融资。作为新加坡唯一的人民币清算行，工行新加坡分行将会继续与新交所紧密合作，向中国企业推介新加坡的资本市场。”
她指出，凭借工行在中国丰富的客户资源，初始阶段投行业务将会专注于为中国一、二线城市中有潜力以房地产投资信托或商业信托方式上市的房地产发展商和地产商提供上市顾问服务，也会关注医疗、消费品及科技行业的上市项目。此外，将为客户提供企业融资服务,包括并购、增发、直接投资及上市前融资等。除中国客户外，新加坡、马来西亚、印尼等东南亚地区的企业也是潜在客户群。
新加坡交易所股权资本市场(中小企业)主管兼资本市场开发主管纳瑟说：“新交所和工行自2016年签署合作备忘录以来一直紧密合作，促进中资企业到本地进行上市融资。我们很高兴看到工行正式加入本地不断壮大的资本市场专家的行列，也期待工行帮助更多优质企业来新融资上市。”
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