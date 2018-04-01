继新加坡之后，马来西亚也调查Uber和Grab的合并案

吉隆坡讯，马来西亚陆路公共交通委员会将和马来西亚的竞争委员会举行会议，讨论网约车公司Grab兼并Uber的行为可能触犯新加坡的竞争法令的报道。
马来西亚总理公署部长舒柯丽说，在兼并宣布之前，Grab向她确保，兼并不会影响现有的资费结构。
“但是，根据新加坡的调查，陆路公共交通委员会和马来西亚的竞争委员会，必须进行调查，看是否触犯马来西亚的竞争法令，”马来邮报引述她说。
马来邮报日前报道说，一些用户担心Grab购并Uber将消除网约车市场的竞争，导致资费上涨和服务下降。
较早前，上述两家机构说，它们会监督Grab，确保其不会滥用在网约车市场的垄断地位。
星期五，新加坡竞争局表示，当局有“合理的理由”怀疑Grab和Uber的合并违反了竞争法。当局表示，双方的合并将大幅减少本地私召车市场的竞争。
对于Grab收购Uber东南亚业务的决定，竞争局表示并没有事先收到通知，当局在双方公布消息后的第二天（27日）开始着手调查事件。
目前调查仍在进行中，但为了维持市场竞争和有利条件，竞争局向两家公司提出临时措施，建议双方继续在车资、车资政策和产品选择方面保持独立，并且不在新加坡合并业务。双方也不会从对方获取任何机密资料，包括车资、规则、乘客和司机的信息等。Grab还要确保，Uber司机加入Grab平台是出于个人意愿，而不是出于其他附加条件、锁定期限或终止费用的约束。
由于这是竞争局首次向新加坡企业提出临时措施，两家公司可以在决定是否实施这些措施之前表明立场，当局表示在做决定时也会将其纳入考量。而一旦当局颁布这项临时措施，也就意味着措施即刻生效，直到调查结束。
3月26日，美国的Uber将其东南亚业务全部卖给新加坡本土的Grab，换取Grab公司的27.5%的股份。
Grab目前的市值是60亿美元，Uber拥有其27.5%的股份，这些股份的市价为16.5亿美元。而Uber在东南亚目前投资了大约9亿美元。
而Grab和Uber的最大股东是日本的软库公司。
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