新加坡居民区超市和家用药店开卖性玩具

新加坡邻里的超级市场和家用药店你每天都会进去兜一圈的吧。你有没有注意到，这些店里现在开始卖性玩具和催情用品了呢？
今天的《星期天时报》报道说，虽然保险套和润滑剂在零售商店并不鲜见，但是如今现在的货架上已经开始售卖振动器等成人玩具了。
尽管这些性玩具在邻里商店售卖时，包装较为饱受，但还是引发一些担忧。反对者说，在家庭药房售卖振动器和性玩具，是不可接受的。
一些业者将这些性玩具放在“家庭规划”类目下销售，其销售量日益增多。
Guardian（佳宁药房）今年1月起开始售卖振动器等。对此，Guardian新加坡和柬埔寨总裁沙拉说，振动器在全球的保健美容店都有出售，新加坡的消费者也应买到同样的产品。
新加坡最大的超市连锁店NTUC FairPrice（职总平价超市），两年前就在超市售卖振动环，去年七月起还在其网站上销售。职总平价超市将振动环归类为家庭规划产品，和安全套一样。
屈臣氏（Watsons）三年前已经在销售这类产品。
新加坡的网上杂货店RedMart也在两年前开始销售“性保健产品”。
星期天时报说，社会服务业的一名经理刚刚从屈臣氏买了振动器后说，让人们行使选择自由并承认他们有权享受性快乐，这真是太棒了。
RedMart的性玩具销售量不断增长。其发言人透露，售卖的物品包括振动器和性玩具，妊娠检测试剂盒，避孕套，润滑剂和按摩油，性游戏及其配件，如储存箱，性玩具的清洁器等。
RedMart今年头两个月销售的性玩具同比增长了70%。
于是，RedMart上个月增加了400种新的性玩具。这样一来，该网站销售的性玩具种类超过900种。网站销售的物品总数为10万种。
RedMart表示，由于社会对这类性保健产品还有一些人会有羞耻感，所以，网站提供
各界反应
对于主流商店售卖性玩具，新加坡的临床性学家和心理学家Oberdan Marianetti医生视之为积极的趋势，可以让性的对话正常化，于个人和社会都是好事。
他指出。已经有一些有关性玩具的有用性的研究和证据，例如，可以解决诸如性兴奋和欲望、早泄、无法达到性高潮或经历性期间疼痛。
但是，一些民众却不赞成在主流商店里售卖性玩具的做法，他们担心这会对孩童不利。
一名船务业的经理说，他不认为这些性玩具放在药房卖是合适的，毕竟这不是安全套，是用来防止疾病和避孕的。
一名家庭主妇说，她讨厌这些东西在店里售卖。她说，两年前，她11岁的孩子指着货架的上的振动器问这是什么，她只好说是成年人用的东西。
她说，由于振动器的包装很吸引人，引起孩子的好奇。她表示，她觉得孩子对自己的回答显然不满意。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost